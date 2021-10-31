Китай не знав про вірус перед першим спалахом COVID-19 – розвідка США

У США опублікували звіт Служби директора національної розвідки США щодо встановлення походження коронавірусу. Напевне стверджують лише те, що офіційна влада Китаю не знала про вірус перед початком першого спалаху COVID-19 у грудні 2019 року. Також за висновками розвідки, є підстави вважати: коронавірус не був створений як біологічна зброя.

Вірус, що спричиняє COVID-19 не був розроблений в якості біологічної зброї. І Китай під час першого спалаху не знав із чим має справу. Про це йдеться у звіті Служби директора національної розвідки США, оприлюдненому 29 жовтня.

А от щодо походження коронавірусу, то точно встановити причини і джерела його виникнення можливо і не вдасться, зауважують американські розвідники.

Звіт опублікований за результатами дослідження, проведеного на замовлення президента США Джо Байдена. Він базується на інформації зібраній впродовж 90 днів до серпня 2021 року.

Розвідка встановила, що вірус SARS-CoV-2, який спричиняє COVID-19, ймовірно виник і інфікував людей чрез невелике зараження, яке відбулось не пізніше листопада 2019 року і першим кластером поширення COVID-19 стало місто Ухань в Китаї у грудні 2019 року.

Які головні версії називають

Розвідники називають однаково ймовірними дві причинами:

зараження людини в природних умовах;

витік вірусу з лабораторії;

Частина аналітиків схиляється до версії природного зараження цим вірусом внаслідок контакту людини з дикою твариною-носієм вірусу. Інші вважають вірогіднішим варіант випадкового зараження вірусом співробітників Інституту вірусології в Ухані, кілька співробітників якого восени 2019 року перенесли пневмонію. Обидві версії ґрунтуються на непрямих даних, прямих свідчень, що вказують на джерело вірусу не було виявлено частково через відмову Китаю надати необхідну інформацію.

У звіті йдеться про те, що в Уханьському інституті проводилися досліди з схрещування коронавірусів, але можливостей встановити природу коронавірусу, що викликав COVID-19, немає.

Висновку про природне походження з «низьким ступенем впевненості» дійшли чотири американські розвідслужби.

Висновок про лабораторне походження із «середнім ступенем впевненості» зробила одна з розвідслужб.

Фахівці наголошують, що пошук оригінального носія нових вірусів зазвичай займає довгий час.

Наприклад, лише в 2017 році було встановлено, що джерелом коронавірусу, що спричинив спалах атипової пневмонії в південно-східній Азії у 2002 році були кажани, які мешкали в печері в провінції Юньнань.