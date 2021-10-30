МОЗ повідомило про рекордну кількість щеплень від COVID-19

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили про рекордну кількість щеплень від коронавірусу за минулу добу, 29 жовтня – 317 209.

Одну дозу минулої доби отримали 232 698 людини, повністю імунізовані – 84 511 людей.

Усього в країні завершили вакцинацію понад 7 мільйонів людей. Україна посідає за цим показником одне з останніх місць у Європі (у відсотках від числа дорослого населення).

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Всі вони передбачають введення двох доз препарату.