«У лікарню краще не потрапляти на вихідних». Як живе Дніпро в умовах «червоної зони» карантину

ДНІПРО – Майже два тижні місто живе в умовах «червоної» епідеміологічної зони, яку запровадили в області через перевищення одразу кількох показників розповсюдження СОVID-19. У палатах деяких лікарень бракує ліжок для хворих, а медики скаржаться на те, що хвороба «молодшає» й стає все більш небезпечною. Між тим в транспорті й магазинах дніпряни порушують масковий режим, і далеко не всі торговельні точки вимагають від своїх відвідувачів ковід-документацію.

30-річна дніпрянка Ольга захворіла на СОVID-19 два тижні тому. Починалося, як застуда, але за тиждень у жінки вже було вражено 30% легень. Лікар рекомендував термінову шпиталізацію. Ольга розказує: почувалася так погано, що чоловік буквально доніс її до приймального відділення однієї з міських лікарень. Далі було шестигодинне очікування на холодній лавці в коридорі й лише потім вона потрапила до лікарняної палати.

Ліжок не вистачає, лежать у коридорах – пацієнтка

Ковід-відділення цієї лікарні зараз переповнене, розповідає Ольга. Ліжок не вистачає, люди лежать у коридорах і навіть біля туалету. А от з ліками та харчуванням проблем немає, додає вона. Відзначає також уважність персоналу – у будні дні.

«Ліки докуповувала лише один раз, всі інші були ліки з лікарні. Годували тричі на день. В останній день було навіть в супі м'ясо курки, а вранці дали сир. А так кожного дня – рибний суп, вівсянка. Скромно, але дуже смачно. Лікарі, що працюють в основний час, – їм треба пам'ятник ставити. Лікар три рази на день приходила перевіряти кисень, температуру. Медсестри дуже оперативні: температура – вона вже ставить крапельницю. Вони стежать за кожним», – розказала Радіо Свобода пацієнтка.

У лікарню краще не потрапляти на вихідних. Чергові на вихідні дні – це жах! Їх зовсім не було видно за цілий день, коли їх шукали...

Водночас у вихідні, каже вона, ситуація у відділенні інша. Коли різко погіршився стан однієї з літніх хворих, чергового лікаря не змогли знайти.

«У лікарню краще не потрапляти на вихідних. Чергові на вихідні дні – це жах! Їх зовсім не було видно за цілий день, коли їх шукали... Їм на пацієнтів все одно... Навіть не повідомили родичів, що жінка померла», – додала Ольга.

Основне лікування хворих на коронавірус у стані середньої тяжкості, каже Ольга, складається з кисневої терапії.

«У мене було лікування – крапельниці й дихати киснем. Причому, основне лікування – це дихати. Апаратів вистачає на всіх. Нас було п’ять людей в палаті й усі були забезпечені апаратом», – розказала вона.

Загалом, каже жінка, її випадок не був складним. За тиждень їй зробили рентген легень і виявили покращення, потому виписали доліковуватися додому.

СОVID-19 помолодшав і став ще більш небезпечним – лікар

Те, що в лікарнях Дніпра бракує ліжок для хворих на СОVID-19 й робочих рук для догляду за ними, не приховують і медики. Медичний директор обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко каже: ковід-реанімація закладу, яка спершу була розрахована на 5 ліжок, наразі переповнена в п’ять разів. Усі 25 пацієнтів дуже важкі, частина перебуває на апаратах штучного дихання.

Сергій Риженко розповів, що до його лікарні потрапляють люди з усієї області з 80-100% ураження легень, тобто з важкими й запущеними формами хвороби. Здебільшого це не вакциновані.

Після ковіду або під час ковіду виникають інфаркти, аритмії та інші ускладнення

Лікар відзначає: СОVID помолодшав – зараз серед пацієнтів лікарні чимало людей 30-40-річного віку. І додає: наслідки перенесеної хвороби стали ще більш небезпечними.

«Немає на сьогодні ніяких протоколів лікування постковідного синдрому. І це дуже небезпечний фактор. Бо 80% наших пацієнтів повинні лікуватися далі. Бачимо, що після ковіду або під час ковіду виникають інфаркти, аритмії та інші ускладнення. Кожен 5-й пацієнт після важкого ковіду доходить до апарату гемодіалізу», – каже Сергій Риженко.

У лікарнях Дніпра зазначають, що наразі не мають проблем з рідким киснем для терапії тяжких хворих. Так, у лікарні Мечникова створили кількамісячний його запас, сказав керівник.

Флюорограма й вакцинація – поряд

У поліклініці 2-ї міської лікарні прямо на вході відвідувачам вимірюють температуру. Біля кабінету флюорографії – черга з кількох людей. У когось вимагають пройти флюорографію на роботі, хтось прийшов перевірити легені сам.

Результати обстеження, якщо були виявлені якісь відхилення, віддають пацієнтам під особистий підпис. З них беруть письмове зобов’язання пролікуватися під наглядом сімейного лікаря й за два тижні пройти повторне дослідження.

«Така у нас вимога», – коротко пояснює лікарка.

За кілька метрів від кабінету флюорограми – пункт вакцинації й черга охочих щепитися. У ній здебільшого літні люди. Цього дня є дві вакцини на вибір: Pfizer та CoronaVac. Пацієнти обговорюють між собою, яка краща.

– Вирішив вакцинуватися. У мене кум помер від коронавірусу. Дуже налякало, – каже літній чоловік.

– Так, треба. Он, кажуть, зроблять так, що й в транспорті не проїдеш без довідки про щеплення, – підтримує його літня жінка.

На вакцинацію й флюорограму люди заходять через один вхід, очікують також в одному коридорі.

Раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що в Україні планують закрити пункти вакцинації в лікарнях. Їх хочуть перенести туди, де не буде небезпеки контакту здорових і заражених.

Чи буде проїзд за сертифікатами?

У департаменті транспорту міськради Дніпра заговорили про можливість запровадження проїзду в громадському транспорті тільки тих, хто має зелений сертифікат про вакцинацію або негативний тест. Такі правила хочуть запровадити у трамваях, тролейбусах та маршрутках.

Цю пропозицію передали до комісії з питань техногенно-екологічної безпеки при облдержадміністрації, підтвердив Радіо Свобода спеціаліст департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міськради Іван Васючков. Пропозиція на розгляді, точна його дата поки невідома, сказав він.

Чому більшість школярів навчаються онлайн?

Молодші школярі Дніпра наразі навчаються в звичному режимі – очно. А от учні 5-11 класів у переважній більшості слухають уроки дистанційно, бо заклади не відповідають вимогам роботи в «червоній зоні».

Як зазначила на брифінгу заступниця начальника управління освіти департаменту гуманітарної політики міськради Олена Яковенко, офлайн старша школа зможе працювати тільки за умови щеплення 100% персоналу. У Дніпрі вакцинували 99% співробітників шкіл, решта мають протипоказання за станом здоров’я.

«Що робити з цими працівниками, наразі невідомо. Ми чекаємо відповідних роз’яснень і наказу від МОЗ», – сказала вона.

Справжність сертифікатів і масковий режим: скількох оштрафували?

Між тим поліція Дніпра розпочала перевірки справжності сертифікатів про вакцинацію у вчителів, поки підробних не виявляли.

Перевіряють і дотримання норм «червоного» рівня епіднебезпеки у магазинах, кафе та в транспорті.

Як повідомив заступник начальника відділу дільничних офіцерів поліції в області Іван Семенюк, у цілому в області провели майже 4 тисячі рейдів до закладів торгівлі та громадського харчування. За перебування в закладах без масок виписали тисячу штрафів. Ще 400 – за відсутність сертифікатів про вакцинацію або негативного тесту.

Якщо особа не має при собі сертифіката, адмінпротокол складається щодо суб’єкта господарювання

Штрафують як власників, так і самих відвідувачів.

«Якщо особа не має при собі сертифіката, адмінпротокол складається щодо суб’єкта господарювання. Відповідальність за дотримання протиепідемічних заходів покладається на власника або адміністратора закладу», – сказав він.

Українське законодавство передбачає штраф за недотримання епідвимог штрафи: для фізичних осіб – від 17 до 34 тисяч гривень, для посадовців – від 34 до 170 тисяч гривень. За порушення маскового режиму порушник може сплатити від 170 до 255 гривень, додав представник поліції.

Тим часом великі торговельні центри після запровадження ковід-контролю у відвідувачів заявляють про втрату потенційних покупців. Через нові вимоги потік людей скоротився на 20-30%, заявив на пресконференції керівник служби експлуатації одного з найбільших торговельних центів Дніпра Артем Жеребцов.

А втім, на практиці показувати сертифікати про вакцинацію покупців просять далеко не в усіх торговельних точках. Деякі обмежилися оголошенням про обов’язковість маски та соціальну дистанцію.

Ятки на непродовольчих ринках Дніпра, які б мали закритися з запровадженням «червоної» зони карантину, працюють.

СОVID-19 на Дніпропетровщині в цифрах

Дніпропетровська область увійшла до «червоної» зони епіднебезпеки майже два тижні тому через перевищення трьох показників. Завантаженість ліжок, забезпечених киснем, в лікарнях перевищила 65%, кількість шпиталізованих із СОVID-19 – понад 60 людей на 100 тисяч населення, а частка виявлення випадків інфікування при проведенні ПЛР-тестування склала понад 20%.

Упродовж останніх тижнів Дніпропетровщина входить до трійки областей-лідерів за кількістю виявлених хворих – це 1-2 тисячі випадків на добу.

За офіційними даними МОЗ, наразі за добу в області через ускладнення коронавірусу помирає пів сотні людей. Пів року тому, навесні, цей показник був вчетверо меншим.

Загалом в області – офіційно – через СОVID-19 померли майже 6 тисяч жителів.

Для хворих на коронавірус регіон має майже 6,5 тисяч ліжок в 33-х закладах. З них 93,8% забезпечені киснем. Загальна завантаженість ліжок з киснем дорівнює 74%.

Наразі 650 тисяч жителів Дніпропетровщини щепилися двома дозами вакцини проти коронавірусу, однак це становить лише трохи більше 20% населення регіону.