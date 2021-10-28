Київ просить уряд оголосити «червону зону» через COVID-19, з 1 листопада оголошено жорсткі обмеження

Мер Києва Віталій Кличко у четвер на терміновому онлайн-брифінгу звернувся до уряду з проханням про запровадження у столиці «червоного рівня» епіднебезпеки через збільшення кількості хворих на COVID-19.

За словами Кличка, столична влада оголошує з 1 листопада жорсткі обмеження на відвідини закладів, школярі з понеділка в школи не повернуться, а транспорт їздитиме без обмежень, але наявність COVID-документів у пасажирів перевірятимуть спецгрупи правоохоронців вибірково.

Так, зокрема, за словами Кличка, тільки з негативним ПЛР-тестом або COVID-сертифікатом можна буде працювати і відвідувати заклади харчування, готелі, установи і заклади соціального захисту, спортзали, фітнес-центри, ЦНАПи, управління праці та соцзахисту, управління Пенсійного фонду, проводити масові заходи, відвідувати ТРЦ. Діти і підлітки відвідують ТРЦ тільки з батьками, які щеплені, або мають негативний ПЛР-тест.

Навчальний процес після канікул, які закінчуються 1 листопада, відновиться тільки в дистанційному режимі, і так буде до нормалізації ситуації. Дитсадки продовжують працювати за умови вакцинації 100% персоналу.

У Києві за минулу добу виявили 1451 хворого на COVID-19, 39 людей померли.

Усього за період пандемії в Києві підтверджено 255 788 випадків хвороби, померли 6030 людей.