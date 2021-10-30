Як Кличко реагує на звинувачення секретаря РНБО в перетворенні Києва на хутір? Які обмеження очікують на киян з 1-го листопада в «червоній зоні»? Що потрібно Усику, щоб знову перемогти Джошуа і наскільки реально, що цей поєдинок відбудеться в Києві? Про це і більше Київський міський голова Віталій Кличко розповів в «Суботньому інтерв’ю» Радіо Свобода.
Ви ставите такі запитання – а у мене потім починаються обшуки | Віталій Кличко
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