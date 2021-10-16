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Суботнє інтерв'ю

Рейди поліції контролюватимуть карантин – Ляшко

Рейди поліції контролюватимуть карантин – Ляшко
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Рейди поліції контролюватимуть карантин – Ляшко

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Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко каже, що 900 мобільних бригад поліції здійснюватимуть рейди, щоб проконтролювати дотримання карантину. Також, аби зупинити розповсюдження коронавірусу, міністерство збільшить перелік професій для обов’язкового щеплення.

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Кого вакцинуватимуть «примусово»? Чи можна одночасно вакцинуватися проти коронавірусу і грипу? Коли ж з’явиться українська вакцина і чи зможуть «прості смертні» лікуватися у «Феофанії»? Відповіді на ці та інші запитання в «Суботньому інтерв’ю» міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка для Радіо Свобода.

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