Рейди поліції контролюватимуть карантин – Ляшко

Кого вакцинуватимуть «примусово»? Чи можна одночасно вакцинуватися проти коронавірусу і грипу? Коли ж з’явиться українська вакцина і чи зможуть «прості смертні» лікуватися у «Феофанії»? Відповіді на ці та інші запитання в «Суботньому інтерв’ю» міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка для Радіо Свобода.