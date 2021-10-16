Кого вакцинуватимуть «примусово»? Чи можна одночасно вакцинуватися проти коронавірусу і грипу? Коли ж з’явиться українська вакцина і чи зможуть «прості смертні» лікуватися у «Феофанії»? Відповіді на ці та інші запитання в «Суботньому інтерв’ю» міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка для Радіо Свобода.
Рейди поліції контролюватимуть карантин – Ляшко
Випуски
-
19:30, 09 жовтня 2021
Ми на порозі континентальної газової війни з Росією – Стефанішина | Суботнє інтерв’ю
-
19:30, 02 жовтня 2021
Якщо Путін нічого не знає про отруювачів із ФСБ, то Росія failed state – Доброхотов
-
19:30, 25 вересня 2021
Як головнокомандувач ЗСУ не забороняю стріляти у відповідь – Залужний | Суботнє інтерв’ю
-
19:30, 18 вересня 2021
Путін не зможе поставити Україну на коліна – Сергій Гармаш | Суботнє інтерв’ю
-
19:30, 11 вересня 2021
Маємо 5 сценаріїв розвитку подій на Донбасі – Олексій Данілов | Суботнє інтерв’ю
-
19:30, 04 вересня 2021
Між Зеленським і Байденом не буде «хімії» – експосол у США Чалий | Суботнє інтерв’ю
FACEBOOK КОМЕНТАРІ