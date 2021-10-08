Посол ЄС вважає Росію відповідальною за невизнання вакцини «Спутнік V» в Євросоюзі

Російська сторона несе відповідальність за те, що Євросоюз досі не розглянув по суті питання про визнання російської вакцини від коронавірусу «Спутнік V». Про це заявив посол ЄС в Росії Маркус Едерер в інтерв’ю РБК.

«Російська сторона щоразу відкладає терміни проведення інспекції, запитуваної EMA (Європейським агентством лікарських засобів), що гальмує процес. Такі факти. Це технічний, а не політичний процес», – зазначив Едерер.

За його словами, заявляючи про політизацію процесу визнання вакцини, російські чиновники «здебільшого говорять про себе, оскільки саме вони політизують це питання».

Посол ЄС нагадав, що і сама Росія не схвалила вакцини, які визнаються в Євросоюзі, при цьому ЄС, за його словами, ще в липні 2021 року надав Міністерству охорони здоров’я Росії всю необхідну інформацію для взаємного визнання так званих COVID-сертифікатів, які полегшили б поїздки з РФ і ЄС і з Росії до ЄС та навпаки. За словами Едерера, ЄС визнав подібні сертифікати вже з 15 країн, що не входять до його складу, і щеплені громадяни цих країн зараз при приїзді в ЄС не мають проходити карантин.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що все ще вивчає дані про російську вакцину від коронавірусу «Спутнік V», перш ніж схвалити її для екстреного використання.

Наразі ВООЗ схвалила вакцини виробництва Pfizer / BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Sinovac і Sinopharm.

Щеплені несхваленою ВООЗ вакциною, наприклад, «Спутніком V», можуть бути обмежені у поїздках.