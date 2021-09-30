У Росії третій день поспіль оновлюють рекорд смертності від COVID-19. За добу померли 867 хворих

У Росії та окупованому нею Криму за добу 29 вересня від коронавірусної інфекції нового типу померли 867 пацієнтів, це рекордний показник за весь час пандемії, повідомляє оперативний штаб у Москві. Рекорди смертності в Росії оновлюються вже третій день поспіль.

Всього від COVID-19, за офіційними даними, померли понад 207 тисяч людей у Росії.

За останню добу в цій країні виявили майже 24 тисячі нових випадків захворювання.

З листопада цього року США відмовлятимуть у в’їзді іноземцям, щепленим від коронавірусу вакцинами, не схваленими Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ), зокрема, російським препаратом «Спутнік V».

Раніше ВООЗ призупинила схвалення російського препарату через те, що під час інспекції однієї з фабрик, пов’язаних з випуском «Спутніка V», фахівці не виявили «відповідності належним практикам виробництва».

Washington Post зазначає, що «Спутнік V» схвалений у 70 країнах, у яких загалом проживає понад 4 мільярди людей. Всього в світі закупили близько 448 мільйонів доз російського препарату.