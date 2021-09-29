Штам «дельта» має значну присутність в Україні – Ляшко

Штам коронавірусу «Дельта» має значну присутність в Україні і впливає на перебіг епідемії в країні, заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на засіданні уряду 29 вересня.

«Ситуація з поширенням коронавірусу в Україні продовжує прогнозовано ускладнюватися. Сьогодні ми майже перетнули межу в 10 тисяч випадків на день. І на жаль, це може статися зовсім скоро. З розширенням можливості секвенування, а також моніторингом клінічного перебігу захворювання, можна бути впевненими, що штам «дельта» має значну присутність в Україні і має вплив на перебіг епідемії в нашій країні», – сказав міністр.

За його словами, зараз для надання допомоги хворим на коронавірусну хворобу і з підозрою на неї в системі охорони здоров’я підготовлено і функціонує майже 41 тисяча ліжок, 97% із них забезпечені киснем.

«Станом на вчора на стаціонарному лікуванні перебуває майже 18,5 тисяч пацієнтів. Навантаження на систему охорони здоров’я залишається контрольованим. Ліжка з киснем сьогодні зайняті на 42%... Реальна зайнятість ковідних ліжок з киснем є на рівні 27%, тобто кожне четверте ліжко», – повідомив Ляшко.

Крім того, за словами міністра, МОЗ напрацював механізм залучення додаткових лікарень і розгортання додаткових ліжок у регіонах у випадку заповненості наявних медзакладів пацієнтами більш ніж на половину.

За даними МОЗ, минулої доби в Україні виявили 9 666 нових хворих на коронавірусну хворобу.