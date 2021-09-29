Понад 98% померлих від коронавірусу віком 60+ не були вакциновані – МОЗ

У Міністерстві охорони здоров’я повідлмили, що 98,3% померлих від COVID-19 у віці старше 60 років були невакциновані, а 97% госпіталізованих з COVID-19 серед цієї вікової групи не мають повного курсу вакцинації. Проь це МОЗ вказує, зокрема, із посиланням на дані Єдиної системи охорони здоров’я з 26 червня по 26 вересня.

«На сьогодні лише 20% українців 60+ вакциновані від COVID-19 принаймні першою дозою, а повністю вакцинованих – 16,6%. Доступ до вакцини вже є в найбільш віддалених куточках України, а мобільна бригада може приїхати до тих, хто не може самостійно пересуватись. Найважливіше – бажання українців захиститись від небезпечного вірусу», – заявив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

У МОЗ наголошують: люди літнього віку є пріоритетною категорією, адже вони мають вищий ризик важкого перебігу COVID-19, госпіталізації та смерті.

Станом на 28 вересня, 82% померлих від COVID-19 за весь період в Україні – люди віком від 60 років.

Усього з початку кампанії з вакцинації проведено 12 491 987 щеплень. Вакциновано 6 926 719 осіб з них отримали першу дозу – 6 926 717 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 5 565 270 осіб.