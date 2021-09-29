Коронавірус: в Україні напередодні зробили понад 132 тисячі щеплень

В Україні за останню добу від COVID-19 вакцинували ще 132 246 людей. Одну дозу отримали 75 188 людей, повністю імунізовані 57 058 людей, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 6 926 719 людей, з них отримали одну дозу – 6 926 717 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 565 270 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 12 491 987 щеплень.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Всі вони передбачають введення двох доз препарату.