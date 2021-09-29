МОЗ: в Україні виявили понад 9 тисяч хворих на COVID-19

Протягом доби 27 вересня в Україні виявили 9 666 нових хворих на коронавірусну хворобу, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

« За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (976), Дніпропетровській (787), Донецькій (699), Одеській (662) та Запорізькій (592) областях», – йдеться в даних відомства.

Серед хворих – 953 дітей та 204 медпрацівники.

Також протягом минулої доби госпіталізували 2 855 людей, 217 хворих померли, 3 281 – одужали.

Загалом за час пандемії в Україні захворіли понад 2,4 мільйона людей, 56 080 людей померли.