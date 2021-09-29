Бустерне щеплення: для яких вакцин, кому і для чого?

Бустерна вакцина – це додаткова доза вакцини, яка має підсилювати дію попередніх.

З часом ефективність від щеплення втрачається, і людський організм потребує додаткового захисту.

Бустерні вакцини застосовуються проти низки інфекційних захворювань, зокрема, проти коронавірусу.

Яка мета?

Уряди Ізраїлю та США, які вже провакцинували переважну більшість свого дорослого населення, ухвалили рішення про щеплення додатковою дозою через масове поширення штаму «Дельта».

Для держав, де ціна життя людей дужа висока, там є й можливості робити третю дозу

Такий крок влади цих країн імунолог, кандидат біологічних наук Борис Донськой називає «широким жестом у бік своїх громадян».

«Для держав, де ціна життя людей дужа висока, там є й можливості робити третю дозу. Тим більше, що більшість населення вже завершила курс щеплення», – зауважив він у розмові з Радіо Свобода.

Що стосується доцільності бустерного щеплення, то, на думку Бориса Донського, це видається надмірною пересторогою.

«Це як придбати страховий поліс на усі випадки життя. Раціональність цього невелика. Небагато життів врятує додаткова доза, бо переважна більшість людей, щеплених стандартною двофазною вакциною, вже убезпечені. Можливо, для людини, яка погано засвоїла попередні дві дози, третя виявиться корисною і врятує їй життя. Це один випадок на 100 тисяч людей», – каже імунолог.

Цільова аудиторія

Тим не менш бустерна вакцина зменшує шанси захворіти в осіб, які через стан свого здоров’ֹя чи поважний вік не отримали ефективної імунної відповіді внаслідок двох попередніх щеплень.

Додаткова вакцина пропонується групам населення, які мають високі шанси заразитися коронавірусною інфекцією і перенести хворобу у важкій формі:

люди, чий вид діяльності пов’ֹязаний з високим ризиком інфікування;

люди, старше 65 років;

особи з ослабленим імунітетом.

Які вакцини?

Щеплення третьою дозою наразі проводять двома вакцинами Moderna та Pfizer. Навесні цього року були проведені кілька наукових досліджень, результати яких показали, що у пацієнтів, які щепилися цими вакцинами, почав знижуватися рівень антитіл.

За словами науковця у галузі епідеміології та вірусології, доктора медичних наук Вікторії Задорожної, для мРНК-вакцин, до яких і належать Moderna та Pfizer, введення третьої дози не виглядає доречним.

Щодо інактивованих вакцин, а це CoronaVac, то бустерне щеплення тут можливе

«Я не є прихильницею додаткових доз для мРНК-вакцин, це питання ще не досліджене. Це ж стосується і векторних вакцин, якими є AstraZeneca/ Covishield. Щодо інактивованих вакцин, а це CoronaVac, то бустерне щеплення тут можливе. Це традиційні вакцини і тут головний компонент – вірусна частка, яка не може заразити, але викликає імунну відповідь.

Вироблення антитіл у цьому випадку буде дещо нижчим, ніж у мРНК-вакцинах чи векторних вакцинах», – зазначила вірусолог у коментарі Радіо Свобода.

Чи актуально для України?

Вести розмову про бустерну вакцину в Україні, де вразливі групи вакциновані на 10-15%, це нечувана розкіш, зазначає Борис Донськой. У світі все ще гостро відчувається дефіцит вакцин, відтак наголошувати на додатковій третій дозі неетично, додає Вікторія Задорожна.

За даними МОЗ, 27 вересня в Україні було проведено понад 119 тисяч щеплень. Прикметно, що з моменту оголошення про перехід у «жовту» зону, кількість зроблених перших доз щеплення зросла майже на чверть.