МОЗ про третю дозу вакцин: чекаємо результатів наукових досліджень

Міністерство охорони здоров’я України рекомендує зосередитися на отриманні базового курсу вакцинації від COVID-19: двох доз вакцини, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

За його словами, щодо можливості введення третьої дози у МОЗ ще чекають на результати наукових досліджень.

«Є офіційна заява ВООЗ з приводу третьої дози. ВООЗ не підтримала введення третьої, так званої бустерної дози. І саме чому? Зараз є єдина офіційна заява фармацевтичного сектору компанії Pfizer про те, що третя бустерна доза начебто ефективна. Результатів наукових досліджень ми ще чекаємо. І вони очікуються наприкінці серпня. Це результати про ефективність введення так званої бустерної або додаткової дози. Тому зараз фінального рішення не ухвалено», – сказав Кузін.

За його словами, така дискусія ведеться, деякі результати країн показують, що додаткова підсилююча імунізація може бути «потенційно більш ефективною».

Всесвітня організація охорони здоров’я поки що офіційно не рекомендувала проводити ревакцинацію третьою дозою вакцин від COVID-19 через нестачу даних про її ефективність і безпеку. ВООЗ вважає, що замість цього розвинені країни могли б поділитися надлишками вакцин із біднішими, щоб не допустити нових масштабних спалахів COVID-19 і появи нових штамів.

Але в низці країн, які почали масову вакцинацію раніше і в яких перші прищеплені отримали обидві дози багато місяців тому і вже могли частково втратити утворені антитіла, збираються йти на масову ревакцинацію третьою дозою. Таку можливість, зокрема, розглядають у Великій Британії.

А в Ізраїлі наприкінці липня заявили, що готуються найближчим часом почати вакцинацію своїх жителів віком від 60 років третьою дозою препарату BioNTech-Pfizer.

Раніше в компаніях Pfizer і Moderna заявили, що введення третьої, так званої бустерної, дози їхніх вакцин значно підвищує захист організму від COVID-19, зокрема і від найбільш заразного штаму «Дельта», який призвів до спалахів захворювання в низці країн.

На даний час в Україні, за даними МОЗ, проти COVID-19 вакциновані понад чотири мільйони людей, повністю імунізовані – понад 2,3 мільйона.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Всі вони передбачають введення двох доз препарату.