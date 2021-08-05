В Україні виявили вже 147 підтверджених випадків штаму «Дельта» – головний санлікар

В Україні офіційно підтверджено 147 випадків зараження коронавірусом штаму «Дельта», повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

За його словами, епідеміологічна ситуація зараз по всій країні поступово погіршується.

«Кожного дня ми бачимо плюс 10-15 нових випадків захворювання. Насправді, ця ситуація – доволі ризикована, адже ситуація погіршується в кожній області країни і спалах можна очікувати не лише в окремих областях, а будь де. Стосовно штаму «Дельта», то декілька тижнів тому ми говорили про 17 випадків. Зараз офіційно підтверджених 143 випадки на рівні країни. Тобто штам перебуває на території України і поширюється», – сказав Кузін в інтерв’ю «Українському радіо».

За його словами, найбільше випадків штаму «Дельта» – у Волинській, Одеській, Тернопільській областях, у Чернівцях і Києві.

Перших двох хворих, які захворіли через штам «Дельта», в Україні виявили у червні.

Як раніше заявляли у МОЗ, цей штам «є на 50% більш трансмісивним, тобто швидше передається, він призводить до більшої кількості госпіталізацій – майже у 2,6 разів частіше за «Альфу» і до більшої потреби в невідкладній допомозі – приблизно в 1,6 разів».

Крім того, як кажуть медики, є поодинокі повідомлення про зниження ефективності вакцини від COVID-19, але це зниження не є суттєвим. «Навіть при спалаху «Дельти» в різних країнах, вакциновані люди не потрапляли в лікарні і країнам з належним рівнем вакцинації вдалося уникнути такого екстранавантаження саме на систему охорони здоров’я», – сказав Кузін.

За останню добу в Україні, за даними МОЗ, в Україні виявили понад тисячу нових випадків COVID-19.