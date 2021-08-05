В Україні виявили понад тисячу нових випадків COVID-19 – МОЗ

В Україні за добу 28 липня зафіксовано 1 052 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 81 дитина і 37 медпрацівників, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Також за минулу добу госпіталізували 532 людей, 542 – одужали, 25 людей померли.

За добу здійснили тестувань: методом ПЛР – 20 950, ІФА – 9154, експрес-тестами – 15 970.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (187), Одеській (75), Запорізькій (62), Харківській (59) та Вінницькій (57) областях.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли понад 2,2 мільйона людей, 53 049 – померли.