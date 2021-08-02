У Дніпрі запроваджують безкоштовний проїзд у громадському транспорті для вакцинованих

У Дніпрі запроваджують безкоштовний проїзд у громадському транспорті для людей, які отримали дві дози вакцини від COVID-19. Відповідне розпорядження підписав мер Борис Філатов для популяризації вакцинації.

Крім того, як написав Філатов у фейсбуці, всі невакциновані співробітники комунальних підприємств і міської ради змушені будуть регулярно надавати негативний ПЛР-тест на коронавірус. Як йдеться в підписаному ним розпорядженні, це правило діятиме з 15 жовтня.

«Тепер всі мої підлеглі зобов’язані бути вакцинованими, а якщо не хочуть, то нехай за свої гроші щотижня надають довідку про негативний ПЛР (як в мерії Нью-Йорка). Або звільняються», – написав мер Дніпра.

Розпорядження також передбачає, що Департамент транспорту Дніпровської міськради має розробити спеціальні проїзні для повністю вакцинованих жителів міста.

Крім того, згідно з документом, міська влада повинна розробити механізм взаємодії з кінотеатрами, який дасть змогу відвідувати вакцинованим городянам сеанси кіно або безкоштовно, або зі знижкою, або ж без необхідності дотримання маскового режиму.

2 серпня у МОЗ повідомили Радіо Свобода, що розглядають можливість часткового послаблення обмежень для вакцинованих громадян.

Раніше заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін прогнозував повернення України до «червоної зони» епідемічної небезпеки, в якій мають діяти найсуворіші карантинні обмеження, вже восени.