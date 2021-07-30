Коронавірус: в Ізраїлі людям старшим за 60 років запропонують третю дозу вакцини

Ізраїль готується найближчим часом почати вакцинацію своїх жителів віком від 60 років третьою дозою препарату BioNTech-Pfizer, оголосив прем’єр-міністр країни Нафталі Беннет.

Агентство Reuters зазначає, що це перша держава в світі, яка пішла на такий крок.

Третю дозу вакцини зможуть отримати люди старші за 60 років, які завершили курс вакцинації двома дозами не менше ніж п’ять місяців тому. За словами Беннета, третю дозу вже отримали 2000 людей із послабленим імунітетом, небезпечних побічних ефектів у них не виявили.

Беннет оголосив, що президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ, якому 60 років, 30 липня отримає третю дозу препарату. «Я закликаю людей похилого віку, які вже отримали дві дози, отримати і третю. Це захищає від тяжкого перебігу хвороби і смерті», – заявив прем’єр-міністр.

Ізраїль одним із перших в світі вакцинував більшу частину населення. Близько 55% 9-мільйонного населення отримали дві дози вакцини, переважно Pfizer-BioNTech.

З 15 червня ізраїльтянам дозволили не носити маски в приміщеннях, проте через поширення в країні штаму «Дельта» через 10 днів масковий режим повернули. В останній місяць там спостерігається зростання числа заражень.

Всесвітня організація охорони здоров’я поки що офіційно не рекомендувала проводити ревакцинацію третьою дозою через нестачу даних про її ефективність і безпеку. ВООЗ вважає, що замість цього розвинені країни могли б поділитися надлишками вакцин з біднішими, щоб не допустити нових масштабних спалахів COVID-19 і появи нових штамів.

Але в низці країн, які почали масову вакцинацію раніше і в яких перші прищеплені отримали обидві дози багато місяців тому і вже могли частково втратити утворені антитіла, збираються йти на масову ревакцинацію третьою дозою. Таку можливість, зокрема, розглядають і у Великій Британії.