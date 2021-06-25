Влада Ізраїлю знову запровадила в країні масковий режим – через 10 днів після його скасування

Влада Ізраїлю знову зобов’язала жителів країни носити маски всередині приміщень, це сталося через 10 днів після скасування маскового режиму.

Відновлення маскового режиму, як пояснили в Міністерстві охорони здоров’я, пов’язано зі зростанням захворюваності на COVID-19 і поширенням нового більш заразного штаму коронавірусу «Дельта».

Носити маски повинні всі громадяни, зокрема діти від семи років, – в приміщеннях і громадському транспорті. Лікарі рекомендують закривати дихальні шляхи на масових заходах на свіжому повітрі.

Майже всі карантинні обмеження через коронавірус в Ізраїлі були зняті з 1 червня. Від 15 червня ізраїльтянам дозволили не носити маски в приміщеннях.

Від початку коронавірусної пандемії в Ізраїлі медики виявили понад 840 тисяч випадків COVID-19. Померли майже шість із половиною тисяч людей. Ізраїль довгий час був лідером із вакцинації від коронавірусу.