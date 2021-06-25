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Новини | Коронавірус

Влада Ізраїлю знову запровадила в країні масковий режим – через 10 днів після його скасування

Відновлення маскового режиму, як пояснили в Міністерстві охорони здоров’я, пов’язане зі зростанням захворюваності на COVID-19 і поширенням нового більш заразного штаму коронавірусу «Дельта»

Влада Ізраїлю знову зобов’язала жителів країни носити маски всередині приміщень, це сталося через 10 днів після скасування маскового режиму.

Відновлення маскового режиму, як пояснили в Міністерстві охорони здоров’я, пов’язано зі зростанням захворюваності на COVID-19 і поширенням нового більш заразного штаму коронавірусу «Дельта».

Носити маски повинні всі громадяни, зокрема діти від семи років, – в приміщеннях і громадському транспорті. Лікарі рекомендують закривати дихальні шляхи на масових заходах на свіжому повітрі.

Майже всі карантинні обмеження через коронавірус в Ізраїлі були зняті з 1 червня. Від 15 червня ізраїльтянам дозволили не носити маски в приміщеннях.

Від початку коронавірусної пандемії в Ізраїлі медики виявили понад 840 тисяч випадків COVID-19. Померли майже шість із половиною тисяч людей. Ізраїль довгий час був лідером із вакцинації від коронавірусу.

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