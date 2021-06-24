«Дельта» і «Дельта Плюс». Пояснюємо, що відомо про нові штами коронавірусу

«Дельта Плюс» – новий вид штаму Covid-19 зафіксували в 10 країнах світу. «Дельта Плюс» – це варіант «індійського штаму» «Дельта». Радіо Свобода зібрало інформацію про те, хто перебуває в групі ризику інфікуватися цими різновидами коронавірусу, чи ефективні проти них вакцини, і чи зафіксовані нові штами в Україні?

В яких країнах виявили?

ВООЗ визнала штам «Дельта» або ж «індійський штам» домінантним у світі, оскільки він більш хвороботворний (1,6 раза заразніший), ніж штам «Альфа» (він же «британський штам»).

Наразі його зафіксували у 92 країнах світу. Спалахи «Дельти» виявили, зокрема, в:

африканських країнах

Китаї

США

країнах Тихоокеанського регіону.

Найбільшу кількість заражень цей різновид коронавірусу спричинив у:

Росії

Великій Британії

Португалії.

23 червня перший підтверджений випадок штаму «Дельта» зареєстрували у Словаччині. Інфікована особа приїхала з Росії.

На думку головного радника Білого дому з питань медицини Ентоні Фаучі, саме «Дельта» є найбільшою небезпекою в Сполучених Штатах. За його словами, наразі кожний п’ятий хворий у США – інфікований цим штамом.

«Дельта Плюс», мутований варіант штаму «Дельта» циркулює нині в 10 країнах:

США

Індії,

Португалії

Великій Британії

Швейцарії

Польщі

Японії

Китаї

Непалі (спочатку цей штам отримав назву «непальський» через те, що його виявили у 13 осіб, що їхали з Непалу до Японії)

Росії

Хто має більші ризики інфікуватися?

За даними ВООЗ, штам «Дельта» віднесений до переліку таких, що викликають «особливе занепокоєння». Лікарі стверджують, що уражені штамом «Дельта» вдвічі більше піддаються небезпеці потрапити до стаціонару, ніж інфіковані штамом «Альфа».

За результатами дослідження шотландських вчених, яке вони опублікували у провідному медичному виданні The Lancet, основна небезпека нового різновиду коронавірусу в тому, що він поширюється, в основному, на молодь від 12 до 20 років. Хворі, в яких виявились цей штам, мали такі симптоми:

- висока температура

- біль в горлі

- нежить

- кашель.

Проте на відміну від звичайної застуди, перебіг захворювання був більш важким.

Як зауважив в інтервֹ’ю телеканалу «Україна 24» провідний експерт МОЗ із протидії коронавірусу Сергій Дубров, крім звичних симптомів, цей штам може мати також:

- кишкові розлади

- нежить і слабкість на фоні відсутності температури.

Останні прояви найнебезпечніші, вважає медик, оскільки пацієнти з таким перебігом хвороби можуть нехтувати заходами безпеки і через це бути джерелом для зараження інших людей.

Водночас, як зауважила Радіо Свобода вірусолог Алла Мироненко, в групі ризику підхопити новий штам опиняються люди, які ще не хворіли на ковід. На її думку, ті пацієнти, які перенесли «класичний» або «британський» штами, якщо й інфікуються «Дельтою», то перехворіють не у важкій формі.

Чи ефективні вакцини?

Попри твердження про більшу контагіозність (заразність) нового штаму і про те, що він може бути більш стійким до вакцин, лікарі не радять уникати щеплення. За словами Алли Мироненко, щеплення будь-якою вакциною мінімізує тяжкі наслідки захворювання.

А результати останніх наукових досліджень довели ефективність вакцини AstraZeneca проти нового штаму «Дельта», повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Чи присутній в Україні?

За офіційними даними, в Україні не виявлено жодного випадку зараження штамом «Дельта». Проте МЗС і МОЗ мають розробити пропозиції щодо запровадження додаткового контролю та обмежень на пересування між Україною та тими державами, де активно циркулює новий штам.

Між тим українські лабораторії поки не можуть виявляти новий штам «Дельта». Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький. За його словами, Україна нині очікує від ВООЗ поставок нових тест-систем, які здатні розпізнавати новий вид коронавірусу.

Тим часом уряд звільнив від податку на додану вартість імпортне лабораторне обладнання для визначення штамів коронавірусу.