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Перепочинок від ковіду: як живе Україна між хвилями коронавірусу? (відео)

Перепочинок від ковіду: як живе Україна між хвилями коронавірусу? (відео)
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Перепочинок від ковіду: як живе Україна між хвилями коронавірусу? (відео)

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Україна отримала перепочинок від коронавірусу: зараз фіксують невелику кількість хворих на COVID-19.

Спеціальні інфекційні госпіталі наразі згортають: нову хвилю ковіду епідеміологи чекають лише восени. Влада закликає українців зустріти її у всеозброєнні і активно вакцинуватися. (Відео телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», Reuters, AP)

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