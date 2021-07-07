Спеціальні інфекційні госпіталі наразі згортають: нову хвилю ковіду епідеміологи чекають лише восени. Влада закликає українців зустріти її у всеозброєнні і активно вакцинуватися. (Відео телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», Reuters, AP)
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Перепочинок від ковіду: як живе Україна між хвилями коронавірусу? (відео)
Спеціальні інфекційні госпіталі наразі згортають: нову хвилю ковіду епідеміологи чекають лише восени. Влада закликає українців зустріти її у всеозброєнні і активно вакцинуватися. (Відео телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», Reuters, AP)
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