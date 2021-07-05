Цифрові COVID-сертифікати стали доступні першим користувачам «Дії» – Мінцифри

Українські COVID-сертифікати, які з 1 липня почали видавати в тестовому режимі, стали доступні першим користувачам мобільного додатку та порталу «Дія», повідомив перший заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

«Цифрові COVID-сертифікати вже доступні першим користувачам «Дія», – повідомив Вискуб.

За його словами, головним викликом за підсумками перших днів бета-тестування стала якість даних про вакцинацію.

Вискуб зазначив, що перші цифрові сертифікати доступні лише для вакцинованих, а протягом липня Мінцифри планує запустити також цифрове відображення даних про ПЛР-тестування та інформацію для тих, хто перехворів.

Раніше повідомлялося, що з 30 червня міжнародні COVID-сертифікати, які будуть видаватися в Україні, внесені до Європейського репозитарію сертифікатів.

З 1 липня в Україні почалася експлуатація в тестовому режимі так званих «ковідних сертифікатів», – документа, який генеруватиметься в застосунку і на порталі «Дія». Така посвідка може відкрити українцям шлях для подорожей світом, фактично заблокованих пандемією COVID-19.