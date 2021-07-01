В Україні почали тестувати «ковід-сертифікати», з країнами знадобиться окрема угода про поїздки – ЦГЗ

В Україні з 1 липня розпочалася пілотна експлуатація «ковідних сертифікатів», повідомив гендиректор Центру громадського здоров’я Роман Родина.

За його словами, документ генерується застосунком «Дія» на основі даних, які внесені до системи електронного здоров’я під час вакцинації від COVID-19. При цьому сертифікат може бути згенерований лише після введення двох доз вакцини.

«30 червня міжнародні COVID-сертифікати, які будуть видаватися в Україні, внесені до Європейського репозитарію сертифікатів. Тобто їх зміст буде відповідати тому, що зараз прийнято в Євросоюзі», – сказав Родина.

Родина наголосив, що кожна країна самостійно визначає перелік документів, які необхідні для в’їзду до неї, тому у деяких країнах може бути достатньо «ковідного сертифіката», а в деяких країнах можуть знадобитися результати тестів. Україна має з кожною країною укласти двосторонню угоду, яка регламентуватиме порядок в’їзду, додав посадовець.

Гендиректор Центру громадського здоров’я зауважив, що українські сертифікати видаватимуть за трьома ознаками – тим, хто пройшов повний курс вакцинації, наступного дня можуть згенерувати сертифікат у застосунку «Дія», ці сертифікати діятимуть 180 днів; сертифікат може видаватися тим, хто має негативний результат ПЛР-тесту (дія – 72 години з моменту забору матеріалу; тим, хто перехворів на COVID-19 і відповідні дані були введені в електронну систему (сертифікат діятиме 180 днів).

Раніше в уряді заявляли про намір з 1 липня запустити так звані «ковідні сертифікати» – документ, який міститиме дані про вакцинацію, негативні ПЛР-тести або одужання від COVID-19. Така посвідка може відкрити українцям шлях для подорожей світом, фактично заблокованих пандемією COVID-19.