Однак якщо до пандемії коронавірусу чимало працівників користувалися тримісячним безвізом і працювали напівлегально, то цього року кордони ЄС для українців без робочих віз чи тривалого дозволу на проживання закриті. Чеським фермерам довелося викликати працівників заздалегідь через правила, яких слід дотримуватися через «ковід». Із чим доводиться стикатися українським заробітчанам та яких умов слід дотримуватися працедавцям?