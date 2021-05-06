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06 травня 2021, Київ 12:21
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Українських заробітчан кличуть на чеські поля. Але як доїхати? (відео)

Українських заробітчан кличуть на чеські поля. Але як доїхати? (відео)
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Українських заробітчан кличуть на чеські поля. Але як доїхати? (відео)

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Лише за офіційною статистикою, щороку на сезонні роботи до Чехії приїздять близько 20 тисяч заробітчан. Більшість із-поміж них із України.

Однак якщо до пандемії коронавірусу чимало працівників користувалися тримісячним безвізом і працювали напівлегально, то цього року кордони ЄС для українців без робочих віз чи тривалого дозволу на проживання закриті. Чеським фермерам довелося викликати працівників заздалегідь через правила, яких слід дотримуватися через «ковід». Із чим доводиться стикатися українським заробітчанам та яких умов слід дотримуватися працедавцям?

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