Штам коронавірусу «Дельта» становить основну загрозу в США – радник Білого дому

Штам коронавірусу «Дельта», який вперше був виявлений в Індії, становить зараз найбільшу небезпеку в Сполучених Штатах. Про це заявив у вівторок, 22 червня, головний радник Білого дому з питань медицини Ентоні Фаучі.

Він зазначив, що заразність цього штаму вища, ніж у оригінального SARS-CoV-2.

«Він викликає більш важку форму захворювання, що призводить до підвищеного ризику госпіталізації», – наголосив Фаучі.

За його словами, нині 20 відсотків усіх заражених у США – інфіковані штамом «Дельта», їхня кількість збільшилася удвічі за минулі два тижні.

Втім, вакцини, які використовують у США, продемонстрували високу ефективність нейтралізації цього штаму. Наприклад, ефективність вакцини Pfizer досягає 88 відсотків у запобіганні зараження і 96 відсотків – у запобіганні серйозних захворювань, що вимагають госпіталізації.

За оцінками фахівців, штам «Дельта» є найбільш заразним з усіх варіантів коронавірусу, які циркулюють у світі. Через нього у Британії вирішили відкласти заплановане послаблення карантинних заходів.