Організатори Олімпійських ігор в Токіо оголосили, що обмежать кількість людей на заходах до 10 000 чоловік, щоб знизити ризик передачі COVID-19; В Індії знову відкриваються магазини і ресторани на тлі зниження рівня інфікування; Колишній представник з галузі охорони здоров'я США каже, що в країні спостерігається зростання нових випадків захворювання, які викликані штамом «Дельта»; Американська рок-група Foo Fighters у Нью-Йорку виходить на сцену перед повністю вакцинованими фанами, незважаючи на протести груп, які виступають проти вакцинації. (Автор: Ніл Боудлер, відео: Reuters)