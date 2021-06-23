МОЗ: при в’їзді в Україну з країн, де поширений штам Дельта, треба буде робити тест на COVID-19

Від 25 червня для тих, хто в’їжджає в Україну з країн, де поширений штам коронавірусу Дельта, діятиме вимога негативного тесту на COVID-19, повідомив заступник міністра, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

За його словами, таке рішення ухвалили на засіданні уряду 23 червня.

«Громадянам, які прибули з Республіки Індія, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Російської Федерації, Португальської Республіки або перебували на їх території не менше семи днів, заборонено перетин державного кордону України без негативного результату експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, проведеного безпосередньо в пунктах пропуску (пунктах контролю). Вказана норма почне діяти з 25 червня», – повідомили у МОЗ.

Як заявив Кузін, до 25 червня, за дорученням РНБО, підготують комплексні пропозиції для протидії поширенню коронавірусу штаму Дельта в Україні.

У МОЗ додали, що штам Дельта вже виявлено в понад 90 країнах світу.

За оцінками фахівців, штам «Дельта» є найбільш заразним з усіх варіантів коронавірусу, які циркулюють у світі. Через нього у Британії вирішили відкласти заплановане послаблення карантинних заходів. Із цим штамом також пов’язують нинішній спалах COVID-19 у Росії.