В Україні зафіксували штам коронавірусу «Дельта» – секретар РНБО

Штам коронавірусу «Дельта», вперше виявлений в Індії, зафіксували в Україні, повідомив секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов.

За його словами, штам виявили у двох людей: у матері 66 років і дитини – 16 років, які нещодавно повернулися з Росії. Наразі їх шпиталізували до Олександрівської лікарні в Києві, їхній стан – стабільний, повідомив Данілов в інтерв’ю ТСН.

«У нас є чотири лабораторії, які можуть виявляти новий штам, дві приватних і дві державних, у нас немає саме тестів, які виявляють індійський штам, ми звернулися до ВООЗ», – сказав секретар РНБО.

Він також не виключив, що може бути повністю зупинене сполучення з деякими країнами через штам «Дельта».

За повідомленням, у зв’язку з виявленням «Дельти» 23 червня зібрався апарат РНБО, на якому вирішують, зокрема, чи запроваджувати обов’язкове ПЛР-тестування для людей, які приїжджають з Росії, Білорусі, Великої Британії й Індії.

За оцінками фахівців, штам «Дельта» є найбільш заразним з усіх варіантів коронавірусу, які циркулюють у світі. Через нього у Британії вирішили відкласти заплановане послаблення карантинних заходів. Із цим штамом також пов’язують нинішній спалах COVID-19 у Росії.

Раніше низка науковців із Національної академії наук України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Вінницького національного технічного університету та Національної академії медичних наук України висловлювали занепокоєння стрімким поширенням штаму коронавірусу «Дельта», зокрема, в Росії. За їхньою інформацією, у сусідній країні цей штам інфікував кожного четвертого хворого на COVID-19.

За прогнозом науковців, нова хвиля пандемії коронавірусу, спричинена штамом «Дельта», може накрити Україну ще до початку осені.