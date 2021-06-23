МЗС радить українцям не їхати до чотирьох країн через штам коронавірусу «Дельта»

Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до країн, де спостерігається найбільше поширення штаму коронавірусу «Дельта». Йдеться про Індію, Велику Британію, Португалію і Росію.

МЗС просить не їздити до цих країн «до повної стабілізації епідемічної ситуації».

«Тим громадянам, які наразі перебувають на території зазначених країн, рекомендується чітко дотримуватися протиепідемічних вимог та інструкцій представників компетентних органів країни перебування, невідкладно звертатися до місцевих медичних закладів у разі появи симптомів респіраторного захворювання, а також бути готовими до додаткових карантинних обмежень після прибуття в Україну», – йдеться в повідомленні.

23 червня секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов повідомив, що штам коронавірусу «Дельта», вперше виявлений в Індії, зафіксували в Україні.

Як заявив Данілов в інтерв’ю ТСН, штам виявили у двох людей: у матері 66 років і дитини – 16 років, які нещодавно повернулися з Росії. Наразі їх шпиталізували до Олександрівської лікарні в Києві, їхній стан – стабільний.

«У нас є чотири лабораторії, які можуть виявляти новий штам, дві приватних і дві державних, у нас немає саме тестів, які виявляють індійський штам, ми звернулися до ВООЗ», – сказав секретар РНБО.

Він також не виключив, що може бути повністю зупинене сполучення з деякими країнами через штам «Дельта».

За оцінками фахівців, штам «Дельта» є найбільш заразним з усіх варіантів коронавірусу, які циркулюють у світі. Через нього у Британії вирішили відкласти заплановане послаблення карантинних заходів. Із цим штамом також пов’язують нинішній спалах COVID-19 у Росії.

Раніше низка науковців із Національної академії наук України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Вінницького національного технічного університету та Національної академії медичних наук України висловлювали занепокоєння стрімким поширенням штаму коронавірусу «Дельта», зокрема, в Росії. За їхньою інформацією, у сусідній країні цей штам інфікував кожного четвертого хворого на COVID-19.

За прогнозом науковців, нова хвиля пандемії коронавірусу, спричинена штамом «Дельта», може накрити Україну ще до початку осені.