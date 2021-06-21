На змагання Олімпіади будуть допускати не більше ніж 10 тисяч глядачів

Олімпійські ігри в Токіо в липні і серпні нинішнього року пройдуть із глядачами на трибунах, проте їх число буде обмежене. Рішення про це ухвалили організатори за підсумками переговорів за участю влади Японії і Токіо і Міжнародного олімпійського комітету.

Рішення, ухвалене на тлі чергового зростання числа випадків COVID-19 в Японії, стало компромісом. Розглядалася і можливість проведення Ігор взагалі без глядачів.

На кожне зі змагань будуть допускати не більше ніж 10 тисяч глядачів, щоб трибуни не були заповнені більш ніж на 50 відсотків. Від глядачів будуть вимагати дотримання соціальної дистанції та інших заходів запобігання поширенню інфекції. При цьому проходження тестування обов’язковим не буде.

Ігри зможуть відвідати тільки глядачі, які живуть в Японії. В’їзд у країну для іноземних уболівальників закритий, а розмір спортивних делегацій скорочений.

Голова МОК Томас Бах заявив 21 червня, що рівень вакцинації серед спортсменів й офіційних осіб, які будуть жити в Олімпійському селищі, вже зараз перевищив 80 відсотків.

Організатори Ігор, які були перенесені з минулого року і офіційно вважаються Олімпіадою-2020, зіткнулися з масовими протестами. Противники проведення Олімпіади вимагають її скасувати, посилаючись на ризики, пов’язані з епідемією, і великі витрати, які лягають на плечі організаторів.

Влада Японії попередила: в разі, якщо поширення коронавірусу прискориться, і в Токіо доведеться запроваджувати надзвичайний стан, Ігри можуть пройти без глядачів, або їхній ліміт буде скорочений. Остаточне рішення буде ухвалене після 12 липня.