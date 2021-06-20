Губернатор Токіо скасувала екскурсії по об’єктах Олімпіади

Губернатор Токіо Юріко Коїке заявила 19 червня, що всі публічні відвідування об’єктів літніх Олімпійських ігор будуть скасовані через пандемію COVID-19.

Після зустрічі з прем’єр-міністром Японії Йосіхіде Сугою Коїке повідомила, що деякі об’єкти при цьому будуть використовувати як місця вакцинації.

Японський уряд останнім часом став об’єктом гострої суспільної критики за проведення Ігор. Владі Японії поки що не вдається повністю взяти під контроль ситуацію з COVID-19.

Днями японські ЗМІ повідомили, що влада Японії планує скасувати режим надзвичайної ситуації, який діє в окремих частинах країни, деякі обмеження при цьому збережуть.

Зазначається, що режим НС залишиться у префектурі Окінава.

Режим надзвичайної ситуації уряд хоче замінити суворими карантинними заходами. Вони будуть поширюватися на сім з десяти префектур, в тому числі Токіо та Осаку, до 11 липня. В Окінаві режим НС діятиме до 11 липня.

Уряд планує залишити обмеження максимальної присутності людей для великих заходів – 5 тисяч людей – у тих префектурах, де діє режим НС або інтенсивних противірусних заходів. Навіть після їх зняття чиновники розглядають як перехідні заходи можливість обмежити присутність людей 10 тисячами.

Таким чином країна продовжує підготовку до проведення Олімпійських та Паралімпійських ігор в Токіо з присутністю глядачів.

Раніше голова оргкомітету Олімпійських ігор у Токіо Сейко Хасімото виключив варіант зі скасуванням чи ще одним перенесенням змагань після повідомлення, що 10 тисяч волонтерів відмовилися виконувати свою роботу через пандемію.

Відкриття Олімпійських ігор у Токіо заплановане на 23 липня.