У Японії планують скасувати надзвичайний режим, який діє в окремих частинах країни

Влада Японії планує скасувати режим надзвичайної ситуації, який діє в окремих частинах країни, деякі обмеження при цьому збережуть. Про це повідомили місцеві ЗМІ.

Зазначається, що режим НС залишиться у префектурі Окінава.

Режим надзвичайної ситуації уряд хоче замінити суворими карантинними заходами. Вони будуть поширюватися на сім з десяти префектур, в тому числі Токіо та Осаку, до 11 липня. В Окінаві режим НС діятиме до 11 липня.

Уряд планує залишити обмеження максимальної присутності людей для великих заходів – 5 тисяч людей – у тих префектурах, де діє режим НС або інтенсивних противірусних заходів. Навіть після їх зняття чиновники розглядають в якості перехідних заходів можливість обмежити присутність людей 10-ма тисячами.

Таким чином країна продовжує підготовку до проведення Олімпійських та Паралімпійських ігор в Токіо з присутністю глядачів.

Раніше глава оргкомітету Олімпійських ігор у Токіо Сейко Хашимото виключив варіант зі скасуванням чи ще одним перенесенням змагань після повідомлення, що 10 тисяч волонтерів відмовилися виконувати свою роботу через пандемію.