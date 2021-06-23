У РНБО повідомили, звідки штам «Дельта» може потрапити в Україну

Штам коронавірусу «Дельта» може потрапити на територію України з Індії, Великої Британії, Португалії, Росії, а також Польщі, Румунії і Словаччини – заявили під час наради в Раді національної безпеки й оборони 23 червня.

Загалом, за словами фахівців, нині поширення варіанту «Дельта» коронавірусу SARS-CoV-2 зафіксовано вже у 92 країнах, повідомили у пресслужбі РНБО.

«На думку учасників наради, ситуація, що склалася, зумовлює необхідність запровадження додаткових ефективних протиепідемічних заходів із метою запобігання поширення нового штаму «Дельта» коронавірусу SARS-CoV-2 територією України, прискорення темпів вакцинації та забезпечення її доступності, особливо для уразливих до COVID-19 верств населення – осіб віком 60+, активізацію інформаційно-просвітницької роботи серед населення щодо необхідності застосування засобів індивідуального захисту, важливості й безпечності імунопрофілактики», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, важливим називають раннє виявлення штаму «Дельта» і посилення якісного відстеження контактних осіб.

Крім того, учасники наради висловилися за необхідність удосконалення вітчизняних протоколів лікування і посилення готовності закладів охорони здоров’я надавати медичну допомогу пацієнтам із діагнозом COVID-19 у випадку масової захворюваності.

У нараді, на якій головував секретар РНБО, взяли участь, зокрема, міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко, голова профільного комітету Верховної Ради Михайло Радуцький, представники Національної служби здоров’я України, Центру громадського здоров'я МОЗ, Міністерства внутрішніх справ, прикордонної служби України, Медичних сил ЗСУ, фахівці-інфекціоністи, епідеміологи.

Раніше сьогодні стало відомо про перші виявлені в Україні випадки COVID-19, спричинені штамом «Дельта».

За оцінками фахівців, штам «Дельта» є найбільш заразним з усіх варіантів коронавірусу, які циркулюють у світі. Через нього у Британії вирішили відкласти заплановане послаблення карантинних заходів. Із цим штамом також пов’язують нинішній спалах COVID-19 у Росії.