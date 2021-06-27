26 червня в столиці Молдови, Кишиневі, відбувся «вакцинальний марафон». Колишній проросійський президент Молдови та лідер Партії соціалістів (ПСРМ) Ігор Додон став у чергу з людьми перед парламентськими виборами в країні, запланованими на 11 липня. Жінка, яка чекала на щеплення, розповіла експрезиденту, що «пенсіонери змушені годинами чекати в черзі». Субота, 26 червня, – третій день масових щеплень, які проводить влада Кишинева, а також перший день, коли були введені вакцини російського виробництва Sputnik V. Людям також пропонують щеплення вакцинами AstraZeneca та Sinopharm і Sinovac, останні китайського виробництва. (Відео Молдовської редакції Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода)