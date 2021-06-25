Вакцинація кожні два роки: у ВООЗ вивчають можливість зупинити пандемію

ВООЗ попереджає, що найбільш уразливі до коронавірусу групи людей, можливо, потребуватимуть регулярних щеплень, щоб підтримувати імунітет. Так, наприклад, літні люди потребуватимуть повторного уколу щорічно, щоб захиститись від можливих нових штамів. Про це пише агентство Рейтер, яке отримало доступ до внутрішнього документу Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Відповідно документу ВООЗ, щорічний бустер (від англ. to boost – посилювати) потребуватимуть найбільш уразливі групи населення, а іншим знадобиться повторна вакцинація кожні два роки. У документі не пояснюється, яким чином було досягнуто цих висновків, однак вказується, що така стратегія повторної вакцинації допоможе боротися з новими штамами вірусу у майбутньому.

Ці висновки обговорюють 25 червня під час засідання Gavi – комітету з вакцинації, який очолює програму COVAX.

Як повідомляє Рейтер, на засіданні обговорюють також два інших сценарії подальшої вакцинації.

ВООЗ відмовився коментувати зміст документу, а Gavi на запит агентства Рейтер не відповів.

Відповідно до оприлюдненого документа, у наступному 2022 році будуть виготовлені 12 мільярдів доз вакцини проти коронавірусу, цього року прогнозується 11 мільярдів доз.

Виробники вакцини проти коронавірусу Moderna, Pfizer та BioNtec неодноразово заявляли про те, що світові незабаром знадобляться бустери вакцини для того, щоб підтримувати високий рівень імунітету.

У Pfizer заявили, що така повторна вакцинація повинна бути проведена вже через 6 місяців. Разом з тим, однозначних доказів потреби у так званих бустерах вакцини поки що немає.

Спільної думки поки не дійшли

Разом з тим, спільної думки щодо потреби в бустері вакцини проти коронавірусу серед експертної спільноти нема.

Так, у 23 червня Центри з контролю та запобігання захворюванням (CDC) заявили, що доказів необхідності повторного щеплення нема, повідомляє NBC News.

Експерти CDC кажуть, що чітким сигналом необхідності повторної вакцинації буде підвищення випадків захворювання. Крім того, на необхідність бустерів можуть вказати тести на рівень антитіл чи Т клітин.

«Єдине, що ми можемо зробити на сьогоднішній день, якщо ми побачимо збільшення повторних заражень чи нових заражень серед провакцинованих осіб, це знак діяти швидко», – каже професорка Медичного факультету Університету Сент-Льюіс Шерон Фрей.

Інший фактор, який може вказати на необхідність повторної вакцинації – це поява нових штамів, проти яких оригінальна вакцина не діє, але цього ще не сталося, каже лікар Ден Барук.

Деякі вакцини, як то проти кору, дають імунітет на все життя. Інші, як то щеплення проти правця чи дифтерії робляться кожні 10 років. Жінки повинні отримувати вакцину проти коклюшу під час кожної вагітності, відповідно до рекомендацій CDC.