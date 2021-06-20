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Новини | Коронавірус

МОЗ: в Україні виявили 479 нових випадків COVID-19

Минулої доби шпиталізували 544 людини, одужали – 755

В Україні протягом останньої доби виявили 479 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19, зокрема захворіли 15 дітей і шестеро медпрацівників, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Минулої доби шпиталізували 544 людей, одужали – 755. 24 людини померли, свідчать дані МОЗ.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (91), Херсонській (39), Харківській (32), Миколаївській (32) і Київській (32) областях.

Протягом доби провели понад 25 тисяч тестувань (методами ПЛР, ІФА і експрес-тестами).

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 2 229 523 людини, померли – 52 016.

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