МОЗ: в Україні виявили 479 нових випадків COVID-19

В Україні протягом останньої доби виявили 479 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19, зокрема захворіли 15 дітей і шестеро медпрацівників, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Минулої доби шпиталізували 544 людей, одужали – 755. 24 людини померли, свідчать дані МОЗ.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (91), Херсонській (39), Харківській (32), Миколаївській (32) і Київській (32) областях.

Протягом доби провели понад 25 тисяч тестувань (методами ПЛР, ІФА і експрес-тестами).

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 2 229 523 людини, померли – 52 016.