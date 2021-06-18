Повністю вакциновані українці зможуть в’їжджати до Німеччини «за певних умов» – посольство

Громадяни України, повністю вакциновані від коронавірусної хвороби COVID-19, із 25 червня зможуть «за певних умов» в’їжджати до Німеччини з метою відвідання близьких і друзів, а також із туристичною метою, повідомило посольство Німеччини в Україні.

«Починаючи з 21 червня, можна подавати заяви на отримання необхідних для запланованої мети поїздки віз як у посольстві, так і у візовому центрі Visametric. Право в’їзду до Німеччини матимуть ті особи, які отримали щеплення однією з вакцин, перелічених на інтернет-сторінці Інституту Пауля Ерліха, якщо з дня щеплення останньою необхідною дозою вакцини або вакциною, яка потребує однієї дози, пройшло щонайменше 14 днів», – йдеться в повідомленні.

За даними посольства, наразі це стосується тільки вакцин, визнаних Європейським агентством із лікарських засобів. На сайті Інституту Пауля Ерліха перелічено препарати компаній BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Janssen.

«Перелік вакцин планується також розширити і доповнити іншими вакцинами з аналогічними захисними стандартами, як тільки будуть завершені необхідні тестування», – йдеться в повідомленні.

Рада Європейського союзу нещодавно оновила рекомендації про в’їзд іноземних туристів до країн ЄС за умов пандемії коронавірусної інфекції. Відповідно до нової версії документа, в’їзд дозволяється громадянам, які пройшли повний курс вакцинації не пізніше, ніж за два тижні до поїздки.

При цьому вакцини мають бути схвалені Європейським агентством лікарських засобів (EMA) або Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ). Це вакцини Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, а також Sinopharm.

Крім цього, члени ЄС можуть приймати туристів із країн, де число заражень COVID-19 за останні два тижні не перевищує 75 випадків на 100 тисяч людей.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії в Україні вакцинували 1 652 055 людей, із них отримали 1 дозу – 1 652 053 людини, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 337 345 людей.

Нині Україна використовує три вакцини проти COVID-19: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, AstraZeneca різних виробників (Індії і Південної Кореї) і китайську CoronaVac від Sinovac Biotech.