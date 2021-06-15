Вермонт став першим штатом США, де вакцинували 80% населення. Там скасовують обмеження

Вермонт став першим штатом США, де щепили від коронавірусу принаймні 80 відсотків населення у віці від 12 років. Це спонукало губернатора Філа Скотта скасувати карантинні обмеження, які ще діяли у штаті, повідомляє агентство Associated Press.

Йдеться про кількість людей, які отримали хоча б одне щеплення.

Наразі штат вакцинував 81,1 відсотка населення від 18 років і старше, що перевищує поставлену президентом США Джо Байденом мету у 70 відсотків вакцинованих у віці 18 років і старше.

Вакцинацію у штаті продовжать. «Тому що кожен укол, зроблений сьогодні, завтра і в найближчі тижні, так само важливий, як і ті, які ми зробили вчора», – сказав Скотт.

Бригади з вакцинації у штаті направлять у парки, на іподроми, і взагалі у будь-які місця масового скупчення людей.

Як заявив на пресконференції комісар охорони здоров’я штату Вермонт доктор Марк Левін, досягнення 80-відсоткового рівня вакцинації серед осіб від 12 років допомагає звести до мінімуму поширення вірусу. Як наслідок, буде менше госпіталізацій, і це допоможе запобігти більшій кількість жертв від COVID-19.

«Це також означає меншу ймовірність мутацій і поява більш вірулентних штамів», – сказав Левін.

Левін висловив надію, що пізніше цього року вакцина буде схвалена для використання серед дітей до 12 років. Він сказав, що працює з педіатрами, щоб бути готовими ввести вакцину дітям, коли вона стане доступною.

Незважаючи на те, що обмеження штату були зняті, федеральні обмеження, такі як вимоги до масок в аеропортах та інших видах громадського транспорту, залишаються.

Підприємствам Вермонта буде дозволено вимагати від клієнтів носіння масок, що Скотт прирівняв до вимоги «без сорочки, без взуття, без обслуговування», який діє у багатьох торгових точках.