У МОЗ заявили про «новий рекорд щеплених» від COVID-19 – майже 82 тисячі за добу

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що минулої доби вакцинацію від COVID-19 в Україні отримали 81 713 людей, назвавши це «новим рекордом щеплень»

«Одну дозу отримали 57 970 людей, повністю імунізовані - 23 743 людини. Протягом доби працювали 618 мобільних бригад і 964 пункти щеплення. Станом на 17 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 707 599 людей», – йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії прощепили 1 652 055 людей, з них отримали 1 дозу – 1 652 053 людини, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 337 345 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 989 398 щеплень.

Від початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли понад 2,2 мільйона людей, одужали – 2,1 мільйона, померли – 51 952 пацієнти.