У Києві сьогодні-завтра працюватиме центр вакцинації проти COVID-19

Столична влада повідомила, що центр вакцинації проти COVID-19 на базі Міжнародного виставкового центру у Києві цього тижня працюватиме 17 та 18 червня – замість вихідних, як це влаштовували досі.

Напередодні пресслужба Київміськадміністрації попередила, що щеплення можливо буде зробити за попереднім записом у додатку Helsi.me. У Департаменті охорони здоров’я КМДА закликали після запису у додатку, прийти у чітко призначений час, що, як очікують, дозволить без черг отримати щеплення.

Раніше влада Києва попередила про зміну алгоритму роботи центру вакцинацуії на базі МВЦ у Києві. Минулими вихідними тут вакцинувалися 6 410 людей. А загалом, за даними Міністерства охорони здоров’я, 12-13 червня в центрах масової вакцинації у 16-ти регіонах країни від COVID-19 прощепилися 31 305 людей.

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