Центр вакцинації проти COVID-19 у Києві замість вихідних працюватиме 17-18 червня – КМДА

Центр вакцинації проти COVID-19 на базі Міжнародного виставкового центру у Києві цього тижня замість вихідних працюватиме у четвер та п’ятницю – 17 та 18 червня відповідно, повідомила заступниця голови Київміськадміністрації Ганна Старостенко.

«Ми вирішили цього тижня перенести масову вакцинацію з вихідних на четвер та п’ятницю. Це пов’язано, по-перше, з тим, що цими вихідними кількість охочих щеплюватися зменшувалася після обіду. Тож, маючи три вихідні, ми очікуємо ще меншу кількість людей. По-друге, ми хочемо дати перепочити нашим медичним працівникам, які нині працюють сім днів на тиждень. По-третє, місто хоче протестувати роботу центру масової вакцинації саме у будні дні, аби зрозуміти доцільність його роботи протягом всього тижня», – пояснила Ганна Старостенко.

Вона також додала, що киян вже поінформували про зміни у роботі центру вакцинації у МВЦ через додаток Helsi та sms-повідомлення.

У столичному центрі вакцинації у МВЦ цими вихідними вакцинувалися 6 410 людей. А загалом, за даними Міністерства охорони здоров’я, 12-13 червня в центрах масової вакцинації у 16-ти регіонах країни від COVID-19 прощепилися 31 305 людей.

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