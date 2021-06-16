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Новини | Коронавірус

Українці, які працюють у Фінляндії, можуть отримати щеплення від COVID-19 – посольство

Українські сезонні працівники перед відльотом до Фінляндії на роботу, Київ, травень 2020 року

Українці, які в’їжджають до Фінляндії для роботи, мають право на вакцинацію від коронавірусної хвороби. Про це повідомило посольство Фінляндії в Києві.

За повідомленням, Міністерство охорони здоров’я Фінляндії рекомендувало місцевим профільним органам забезпечити вакцинами від COVID-19 іноземців, які тривалий час працюють у країні.

«Громадяни України можуть звернутися за щепленням проти COVID-19 в центр вакцинації муніципалітету, в якому вони проживають», – йдеться в заяві дипломатичного представництва.

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При цьому в установі зазначили, що наявність вакцин у регіонах різна, відтак остаточне рішення про можливість вакцинації іноземців ухвалюють муніципальні органи охорони здоров’я.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплення отримали 1 543 265 осіб, з них отримали одну дозу – 1 543 263 особи, повністю імунізовані та отримали дві дози – 287 884 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 831 147 щеплень.

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