Українці, які працюють у Фінляндії, можуть отримати щеплення від COVID-19 – посольство

Українці, які в’їжджають до Фінляндії для роботи, мають право на вакцинацію від коронавірусної хвороби. Про це повідомило посольство Фінляндії в Києві.

За повідомленням, Міністерство охорони здоров’я Фінляндії рекомендувало місцевим профільним органам забезпечити вакцинами від COVID-19 іноземців, які тривалий час працюють у країні.

«Громадяни України можуть звернутися за щепленням проти COVID-19 в центр вакцинації муніципалітету, в якому вони проживають», – йдеться в заяві дипломатичного представництва.

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При цьому в установі зазначили, що наявність вакцин у регіонах різна, відтак остаточне рішення про можливість вакцинації іноземців ухвалюють муніципальні органи охорони здоров’я.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплення отримали 1 543 265 осіб, з них отримали одну дозу – 1 543 263 особи, повністю імунізовані та отримали дві дози – 287 884 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 831 147 щеплень.