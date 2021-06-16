У КМДА озвучили алгоритм проведення щеплень у центрі вакцинації в найближчі четвер-п’ятницю

Цього тижня у Києві вакцинація для зареєстрованих на щеплення від COVID-19 у «Дії» буде доступна у Міжнародному виставковому центрі 17 та 18 червня за попереднім записом у додатку Helsi.me, попереджає пресслужба Київміськадміністрації.

«Щоб отримати щеплення від COVID-19, необхідно записатися на конкретний час на ресурсі Helsi.me. Досвід минулих вихідних довів, що робота вакцинальних бригад за записом не лише впорядковує чергу, а й значно мінімізує час, витрачений на процес щеплення. У результаті – можливість вакцинуватися отримує набагато більша кількість людей», – йдеться в повідомленні.

У КМДА зауважують, що для людей від 65 років є можливість вакцинуватися від COVID-19 у Центрах первинної медико-санітарної допомоги – для цього необхідно звернутися до лікаря, із яким підписано декларацію, та узгодити час.

Раніше столична влада попередила, що центр вакцинації проти COVID-19 на базі МВЦ у Києві цього тижня замість вихідних працюватиме у четвер та п’ятницю. Минулими вихідними тут вакцинувалися 6 410 людей. А загалом, за даними Міністерства охорони здоров’я, 12-13 червня в центрах масової вакцинації у 16-ти регіонах країни від COVID-19 прощепилися 31 305 людей.

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