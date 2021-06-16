У Словенії оголосили про завершення епідемії COVID-19

Глава Міністерства охорони здоров’я Словенії Янез Поклукар оголосив про закінчення епідемії коронавірусу у країні.

У відеозверненні Поклукар назвав формальною датою завершення епідемії 16 червня. При цьому він закликав населення Словенії продовжувати вакцинуватися від коронавірусу.

«Майбутнє ЄС базується на солідарності та співпраці, і ті ж цінності та цілі застосовуються до вакцинації», – наголосив міністр.

За даними Університету Джонса Гопкінса, від початку пандемії у Словенії виявили 256,5 тисячі інфікованих коронавірусом, померли 4 408 людей.