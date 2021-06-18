Чи можна комбінувати вакцини проти COVID-19?

Що робити, коли завершилася партія вакцин, а ті, які прийшли, є від іншого виробника? Що робити, якщо з’ясувалося, що вже застосована вакцина має побічні дії у певних пацієнтів, то чи можна замінити її якоюсь іншою для другої дози? У процесі вакцинування у світі з’явилося багато обставин, коли для другої дози потрібна інша вакцина.

Чи безпечно це робити? Які є побічні ефекти? Чи є переваги в тому, щоб використовувати дві різні вакцини? Ми зібрали останні новини та рекомендації на цю тему.

Зростає кількість країн, в яких розглядають можливість переходу на різні вакцини проти COVID-19 для введення других доз, або для того, щоб прискорити кампанію вакцинації. Адже часом обіцяні поставки затримуються, або ж виникають сумніви щодо їхньої безпеки.

Наприклад, в Іспанії після того, як з’ясувалося, що Pfizer є безпечніший для людей похилого віку, міністерка охорони здоров'я Кароліна Даріас заявила наприкінці травня, що її міністерство дозволить людям молодшим від 60 років, які отримали першу дозу вакцини AstraZeneca, другу дозу замінити на Pfizer.

В Об'єднаних Арабських Еміратах вирішили вакцинувати від коронавірусу Pfizer/BioNTech тих, хто раніше отримав вакцину китайської фірми Sinopharm. Також Італійське медичне агентство AIFA повідомило, що люди віком до 60 років, яким щепили першу дозу AstraZeneca, можуть отримати другу дозу іншої вакцини.

У Росії вирішили, що будуть комбінувати свій Sputnik V, виробництво якого ніяк не можуть налагодити у промислових кількостях, із AstraZeneca. Таких прикладів протягом останніх тижнів стає дедалі більше.

Південна Корея заявила 18 червня, що близько 760 000 людей, яким було прищеплено першу дозу AstraZeneca, отримають укол Pfizer як другу дозу через затримки відправлення за глобальною схемою спільного використання вакцин COVAX.

Наскільки безпечно комбінувати вакцини?

Як кажуть дослідники, найімовірніше, це безпечно та ефективно, але вони все ще збирають дані, щоб бути впевненими.

Ми вважаємо, що схеми поєднання мають спрацювати

Як пояснює в інтерв’ю агентству Associated Press докторка Кейт О’Браян, яка очолює відділ вакцин Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), всі дозволені вакцини проти COVID-19 по всьому світу розроблені для того, щоб стимулювати імунну систему виробляти антитіла, що борються з вірусами. Але спосіб їхньої дії різниться.

«Ґрунтуючись на основних принципах роботи вакцин, ми вважаємо, що схеми поєднання мають спрацювати», – сказала вона.

Зараз учені з Оксфордського університету у Великій Британії тестують комбінації дводозових вакцин проти COVID-19, виготовлених AstraZeneca, Moderna, Novavax та Pfizer-BioNTech. Менші дослідження тривають також в Іспанії та Німеччині.

«Насправді нам просто потрібно отримати дані щодо кожної з цих комбінацій вакцин», – каже О'Браян.

Наразі обмежені дані свідчать про те, що після AstraZeneca можна безпечно і ефективно вводити Pfizer. Хоча, ця комбінація має трохи більшу ймовірність тимчасових побічних ефектів, таких як біль та озноб.

Це може бути тому, що змішування різних типів вакцин часто може призвести до посилення імунної відповіді, каже Лоуренс Янг, вірусолог із Університету Уоріка у Великій Британії.

У деяких країнах, наприклад, у тій же ж Великій Британії, рекомендують все ж не комбінувати вакцини. Але інколи комбінування вакцин є навіть необхідним із медичних показань. У Британії людям рекомендують змінити вакцину, якщо першою була AstraZeneca, а в людини в анамнезі є тромби або інші захворювання, які можуть призвести до більшого ризику їхнього утворення.

Після того, як вакцина AstraZeneca була пов'язана з надзвичайно рідкісними випадками тромбозу, кілька європейських країн, включаючи Німеччину та Францію, рекомендували людям, які отримували її як першу дозу, замість неї отримувати ін’єкцію Pfizer або Moderna як другу дозу. Нещодавно і Канада також зробила таку ж рекомендацію.

Національний інститут охорони здоров'я США (NIH) заявив 1 червня, що розпочав клінічне випробування на повністю вакцинованих дорослих, щоб оцінити безпеку та ефективність введення іншої вакцини як другої дози, чи як наступної дози, що має посилити дію пепередніх.