Посольство України звернулося до ізраїльської сторони за поясненням щодо заборони на в’їзд українців

Посольство України в Державі Ізраїль звернулося до ізраїльської сторони з проханням надати роз’яснення щодо встановлених обмежень на в’їзд громадян України в цю країну. Про це йдеться в повідомленні посольства у фейсбуці.

«Щодо заборони на в’їзд деяких категорій іноземців в Державу Ізраїль в період пандемії COVID-19: згідно з рішенням компетентних органів Держави Ізраїль, з 4.05.2021 в країну забороняється в’їзд іноземців з території України (у т.ч. громадян України), Ефіопії, ПАР, Індії, Мексики та Туреччини. Крім того, ізраїльською стороною скасовано спеціальні дозволи, видані компетентними органами ДІ для в’їзду в країну до 01.05.2021. Для оформлення нового дозволу заявник має повторно звернутися до компетентних органів ДІ», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: Ізраїль завершив локдаун. Як йому це вдалося?

Влада Ізраїлю в умовах пандемії раніше застосовувала жорсткі обмеження для запобігання поширенню COVID-19. У березні були організовані спеціальні авіарейси для вивезення звідти українців, яких застала в країні заборона авіапольотів і неможливість через це потрапити в Україну. На початку квітня на тлі стрімкої вакцинації населення Ізраїль вийшов з локдауну. За темпами щеплень Ізраїль став світовим лідером.