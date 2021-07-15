ВООЗ: у світі почалася третя хвиля пандемії коронавірусу

Світ знаходиться на початку третьої хвилі пандемії COVID-19. Про це заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейєсус.

Він зазначив, що чотири тижні поспіль зростає кількість хворих на COVID-19 в усьому світі, також збільшується кількість померлих. Однією з основних причин зростання захворюваності в ВООЗ вважають штам «дельта». Очікується, що незабаром він стане домінуючим штамом COVID-19.

Гебрейєсус також звернув увагу на проблему нерівномірного розподілу вакцин між країнами – через відсутність доступу до вакцин значна частина населення світу стає вразливою до інфекції. Країни, де вакцинація найбільш доступна для населення, поступово скасовують обмеження, хоча залишаються великі ризики для нещеплених груп.

Глава ВООЗ закликав вакцинувати як мінімум 10 відсотків населення кожної країни до вересня цього року, 40 відсотків до кінця року і 70 відсотків до середини наступного року. Для досягнення цієї мети потрібно 11 мільярдів доз вакцин.

У всьому світі з початку пандемії зафіксовано понад 187 мільйонів випадків захворювання. Всього від COVID-19 померли понад чотири мільйони людей.