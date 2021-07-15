Ляшко пояснив, як отримати свідоцтво про вакцинацію

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко розповів, як можна отримати свідоцтво про вакцинацію або ковід-сертифікат. Про це він говорив в інтерв’ю «РБК-Україна».

Перш за все, зазначив Ляшко, варто підписати декларацію з сімейним лікарем.

Якщо ж людина не має змоги це зробити, треба звернутися туди, де зробили щеплення від COVID-19.

«Ми зараз внесли зміни до постанови Кабінету міністрів, яка регулювала правила видачі міжнародного сертифікату. У нас передбачені дві точки: в закладі, який проводив вакцинацію, або у свого сімейного лікаря», – пояснив глава МОЗ.

Раніше українські COVID-сертифікати, які з 1 липня почали видавати в тестовому режимі, стали доступні першим користувачам мобільного додатку та порталу «Дія».

З 30 червня міжнародні COVID-сертифікати, які видаються в Україні, вносять і до Європейського репозитарію сертифікатів.