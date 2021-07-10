Відпустка-2021 і коронавірус: куди пускають українців

Курортний сезон – у розпалі. Але якщо торік українці орієнтувалися переважно на відпочинок вдома, то зараз дедалі більше людей бронюють закордонні подорожі й пакують валізи. Сприяє цьому і поступове відкриття для туристів популярних європейських курортів. Куди та на яких умовах нині пускають українських мандрівників, і як змінюватиметься ситуація надалі? Радіо Свобода розпитало про це експертів і туроператорів, а також зібрало офіційну інформацію.

Депутати Європейського парламенту закликали відновити вільне пересування в межах Шенгенської зони. Про це йдеться в їхньому звіті, опублікованому на сайті Європарламенту. Окрім того, євродепутати наполягають на тому, що також потрібно прискорити інтеграцію до Шенгену Болгарії та Румунії.

Механізм прикордонного контролю в межах Шенгену більше не є «пропорційною відповіддю» на виклики, вважають автори звіту.

Ця заява пролунала невдовзі після того, як у ЄС та Шенгенській зоні почали діяти «ковідні сертифікати» для мандрівників. Тим часом низка країн ЄС, що входять до Шенгену, дозволила в'їзд вакцинованим українським туристам, а МЗС України веде переговори про визнання країнами Євросоюзу українських ковідних сертифікатів, які вже доступні в електронному вигляді.

Україна сподівається, що Європейський союз рекомендує відкрити кордони для громадян України, включивши її до списку країн, безпечних для подорожей, уже в середині липня – так само, як уже зробив це для низки інших держав.

Таку позицію висловив журналістам речник МЗС Олег Ніколенко.На його думку, Україна за всіма показниками має потрапити до європейського переліку безпечних країн. Однак у підсумку кожна країна-учасниця ЄС та Шенгенської зони вирішуватиме індивідуально, чи впускати українських туристів, саме тому тривають двосторонні переговори між Україною та окремими країнами, пояснив Олег Ніколенко.

Втім, безліч українців вже вирушили на відпочинок, або невдовзі збираються це зробити.

Тож куди і на яких умовах пускають мандрівників з України?

На пляж – без тесту, вакцинації та карантину

Після отримання безвізу з ЄС (та країнами Шенгенської зони), і аж до початку пандемії коронавірусу, українці подорожували до більшості країн світу без особливих перешкод: достатньо було оплатити квиток на літак або тур, узяти біометричний паспорт та валізу – і рушати.

Коронакриза істотно змінила світовий туризм, створивши низку додаткових вимог до мандрівників. Але у світі залишається кілька країн, які цього року гостинно приймають українців без ПЛР тестів на коронавірус, без документа про вакцинацію та без самоізоляції:

Албанія;

Чорногорія;

Північна Македонія.

Остання з них не має виходу до моря, однак цікавить мандрівників завдяки античним пам'яткам, колоритній архітектурі, кухні та гірській природі. А пляжний відпочинок ця країна пропонує на великому Охридському озері.

Їдучи до цих країн, українці не витрачаються на тестування. Більше того, Чорногорія забезпечувала ПЛР тестування українських мандрівників наприкінці подорожі, щоб вони не йшли на самоізоляцію після повернення до України.

Попри таку економію, пакетні тури до цих країн дорожчі, ніж до «флагманів» туристичного ринку (Туреччини, Єгипту та Греції), і стартують від 10,5-12 тисяч гривень за тиждень із авіаперельотом, у перерахунку на одного мандрівника. Проте ця ціна зіставна з витратами на відпочинок на чорноморських курортах в Україні. Можна летіти і самостійно, але прямі перельоти туди з України часто є досить витратними, свідчать сервіси пошуку квитків.

Окрім трьох європейських країн найвідкритішими для українців є екзотичні Танзанія (зокрема, її острів Занзібар), Домініканська республіка, Коста-Рика, Ямайка, Непал, а також Мексика. Остання наразі не вимагає від кожного ПЛР-тестів, однак мексиканські прикордонники мають право висувати додаткові вимови до мандрівників: перевіряти бронювання готелю чи, наприклад, цікавитися наявністю мінімально необхідної суми для відпочинку в Мексиці. Нині вона становить 90 доларів на добу з людини.

Непал не має морського узбережжя, там переважає екскурсійний та гірський туризм: територією Непалу пролягають Гімалаї – найвищі гори світу.

Популярні курорти: є нюанси

Туреччина, Єгипет і Греція: ці три країни, за цьогорічною статистикою туроператорів, приймають найбільшу частку мандрівників з України. Для в'їзду до них потрібно мати негативний ПЛР-тест на коронавірус, придбати медичне страхування та зареєструватися на спеціальних онлайн-платформах для туристів. Мандрівники до Єгипту також сплачують за візу після прибуття.

Турецьких та грецьких прикордонників теж влаштують швидкі тести на антиген, довідки про вакцинацію або про перенесений менше ніж пів року тому COVID-19.

Греція, Єгипет і Туреччина пропонують дешевші подорожі, ніж більшість їхніх конкурентів: пакетний тур на тиждень може коштувати від 7-8 тисяч гривень з людини, тобто дещо менше, ніж обійдеться поїздка на відпочинок до українських готелів такого ж класу.

Проте за цим показником випереджає всіх Болгарія: готель на тиждень, переїзд і сніданки можуть обійтися від 4 тисяч гривень на особу, а умови в'їзду – ідентичні з грецькими та турецькими. Ці витрати співмірні з відпочинком у недорогих українських готелях на Азовському або Чорному морях.

Греція – перша, але вже не єдина, країна шенгенської зони, яка цього літа дозволила в'їзд навіть тим українським туристам, що не вакцинувалися.

Їй на п'яти наступає Португалія: вона дозволила відвідувати невакцинованим туристам свої курортні острови (передовсім – архіпелаг Мадейра), а також визнає всі вакцини, які наразі використовує Україна: не лише Pfizer-BioNTech та Oxford-AstraZeneca, але й Sinovac (Коронавак).

Тому на перших чартерних рейсах, які прямуватимуть на португальські тропічні острови, місця розбирають дуже швидко, визнають туроператори.

Хоча слід врахувати,що без негативного результату експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 громадяни України старші 12 років, які повернулася з Португалії, підлягають обов’язковій самоізоляції й обсервації.

Подібні умови для відпочинку пропонують Грузія, Кіпр, Ірландія, ОАЕ і Шрі Ланка (ПЛР-тестування в Україні, а потім ще одне після прибуття), Мальдіви (вимагають ПЛР-тесту та бронювання готелю), Хорватія (Потрібен ПЛР-тест або сертифікат вакцинації та заброньоване житло), Румунія (впускає туристів за умови, що це буде коротка подорож до 3 днів та/або транзит до інших країн), Туніс (для організованих туристів – достатньо ПЛР-тесту) .

Ірландія – суттєво дорожча за країни з пляжним відпочинком, для поїздки потрібна віза, а повторний тест треба робити після 5-денної самоізоляції. Через ці труднощі українські мандрівники сюди їдуть нечасто.

Між тим, в українців з'являється дедалі більший вибір для подорожей до країн ЄС: цього літа декілька країн Євросоюзу пускають до себе вакцинованих туристів із третіх країн. Проте поки що йдеться про одиничні самостійні подорожі: наразі чартери літають лише до тих країн, які пускають з ПЛР-тестом або без жодних вимог, констатує в коментарі Радіо Свобода директор компанії «Оріон Інтур» Юрій Дереш.

Якщо активніше продаватимуться квитки на регулярні рейси до ЄС, то слідом з'являться пропозиції туроператорів

«З нових популярних туристичних напрямків Європи додався лише архіпелаг Мадейра (Португалія), раніше цього року відкрилися Кіпр та Греція. Втім, якщо почнуть активніше продаватися квитки на регулярні рейси до Іспанії, Австрії, Угорщини, Естонії та інших країн, які впускають вакцинованих туристів, то слідом з'являться і пропозиції від туроператорів», – припускає керівник турфірми.

Юрій Дереш уточнює, що традиційно українські мандрівники їхали до країн ЄС заради екскурсій, причому найпопулярніші екскурсійні тури часто включали в себе Польщу або Угорщину. І цей тип подорожей відновлюватиметься лише після того, коли ці дві країни погодяться масово приймати українців, припускає він.

Як відкривається Європа: Шенген «із перешкодами»

Низка країн ЄС та Шенгенської зони цього літа почала пускати українців – але лише за умови вакцинації. Наразі це Австрія, Естонія, Нідерланди, Ісландія, Іспанія, Угорщина, Словенія та Швейцарія. Вони визнають всі три типи вакцин, які нині доступні українським громадянам та які затверджені Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ). За умови, що людина отримала обидві дози, і другу – не пізніше ніж за 14 днів до перетину кордону.

Ще три країни (Німеччина, Франція та Литва) змінили правила та можуть впускати вакцинованих українських мандрівників, за винятком тих, хто отримав китайську вакцину (CoronaVac). Цікаво, що Німеччина дозволяє в'їзд іноземцям, які отримали першу та другу ін'єкцію різними вакцинами: німецькі дослідники вважають, що така вакцинація створює потужний імунітет, проте в Україні неможливо легально вакцинуватися у такий спосіб і отримати офіційну довідку про це.

Голова Всеукраїнської асоціації туроператорівзауважує, що українські туристи не їздили масово до значної частини цих країн навіть до пандемії. Тому нині подорожі до них відновлюватимуться, але повільно, припускає він.

Румунія, Ісландія, Литва, Естонія – не були країнами масового туризму для українців. Але у них є своя аудиторія

«Румунія, Ісландія, Литва, Естонія та деякі інші – не були країнами масового туризму для українців. Але у них є своя аудиторія. І ті, кого вони цікавлять – відстежують інформацію і вже починають планувати свої подорожі», – визнає експерт.

Окрім того, більшість цих країн дозволяють в'їзд тим, хто перехворів на коронавірус менше ніж пів року тому (і має документ про це). Але цей метод не є універсальним.

Ще одна проблема – подорож батьків із дітьми. Різні країни визначають різний граничний вік дітей, які можуть перетинати кордон без вакцинації. При цьому українських дітей навіть не починали вакцинувати, відтак сімейна подорож українців до частини країн Європи практично неможлива. На цю проблему звернула увагу у своїй публікації «Українська правда».

Те, що декілька країн Європи дозволили в'їзд вакцинованим туристам з України, не означає, що їх однозначно пропустять, оскільки єдиного цифрового «ковідного сертифіката» Україна та ЄС не мають, зауважує директор Центру розвитку туризму Володимир Царук.

Україна досі не має електронних «ковідних сертифікатів», ідентичних тим, які запровадив ЄС

«Ситуація з в'їздом до ЄС до кінця не визначена. Одні повністю відкрилися для українців і вимагають лише тесту (як Греція), дехто – впускає вакцинованих. Однак наразі Україна не має електронних «ковідних сертифікатів», ідентичних тим, які запровадив ЄС. Є лише варіант отримати паперову довідку сімейного лікаря з печаткою. Зараз можна їздити до деяких країн і з нею, але для більшої надійності туроператори все одно радять мати ПЛР-тест. Українська Мінцифра не встигає запустити такі цифрові сертифікати, тоді як ЄС уже їх видає», – пояснює експерт.

Тим часом Міністерство цифрової трансформації України звітує про те, що український цифровий ковідний сертифікат успішно тестується і є доступним у додатку «Дія», та що він уже є чинним у межах України.

А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив взаємне визнання ковідних сертифікатів із урядами декількох країн ЄС.

Першою їх погодилася визнати Греція, яка робить ставку на український туристичний потік.

Чи планувати подорожі на осінь та зиму?

Чи збережеться наприкінці літа, восени і на новорічні свята тенденція до «відкриття для українців» туристичних напрямків Європи та світу? Чи варто зараз шукати готель на Новий рік у Грецїї, в Туреччині, в Єгипті чи на Кіпрі?

Юрій Дереш робить щодо цього позитивний прогноз. Оскільки кількість вакцинованих у світі та в Україні зростає, а туризм приносить помітні прибутки багатьом державам, то варіантів подорожей для українців лише побільшає, очікує він.

«Мало шансів, що відкриті зараз туристичні країни знову закриються. Оскільки частка вакцинованих буде лише збільшуватися, і це зменшує ризик поширення коронавірусу. Якщо нові агресивні штами не змінять цю ситуацію, то туристичні країни продовжать відкриватися», – прогнозує туроператор.

Погоджується з такими оцінками й Ігор Голубаха: на його думку, вже можна планувати поїздки на осінь до тих країн, які відкриті зараз.

Володимир Царук, зі свого боку, вважає ситуацію погано прогнозованою і визнає, що таке явище, як раннє бронювання, в час пандемії практично зникло.

«Все залежить від появи нових штамів коронавірусу і того, як на них реагуватиме світ. А він уже реагує по-різному. Велика Британія знімає обмеження, Тим часом Таїланд – запроваджує комендантську годину. Реакція відрізнятиметься в різних країнах і залежатиме від епідемічної ситуації, яка буде восени, – говорить експерт. – Раннє бронювання в цих умовах означає, що можна або зекономити, або втратити все. Зараз мало хто планує подорожі заздалегідь, переважну більшість мандрівок українці замовляють в останній момент».

Володимир Царук не виключає, що ситуація зміниться взимку, і українці більш упевнено плануватимуть свої відпустки на літо-2022 року.

Ковідний сертифікат – документ, який містить дані про вакцинацію від коронавірусу, про відсутність хвороби або про імунітет до неї. Цей сертифікат затверджений у ЄС і невдовзі «відкриватиме кордони» для іноземців у межах ЄС та Шенгенської зони. Україна наразі тестує свою версію цифрового сертифікату і веде переговори щодо його визнання іншими країнами.