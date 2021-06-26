Українська економіка і пандемія: досягти дна і відштовхнутися

Українська економіка починає відновлюватися після «коронакризи»: ознаки цього помітили уряд та Нацбанк. Частина економістів припускає, що це викликано передовсім збільшенням попиту на українську продукцію у світі, відтак позитивний ефект від цього може бути нетривалим. Дехто з фахівців – говорить, що оптимістичні заяви про вихід економіки з кризи є надто оптимістичними та передчасними. Що може допомогти Україні відновити економіку, а що – заважає, і коли прості українці відчують зміни на краще? Думки експертів про це зібрало Радіо Свобода.

Українська економіка починає відновлюватися: ознаки цього побачив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Зокрема, він говорить про збільшення українського експорту від початку 2021 року.

Український експорт за перший квартал зріс на 12%

«Український експорт за перший квартал зріс на 12% у порівнянні з першим кварталом минулого року, коли коронакризи ще не було. Значне зростання експорту наших товарів продовжує спостерігатися в Китай (+55%), до Великої Британії (+38%) та до Європейського союзу (+17%). Найближчими роками Уряд планує домовитися про підписання ще 5 угод про зону вільної торгівлі з різними країнами, що має значно збільшити географію нашого експорту», – запевняє голова уряду.

Ще однією ознакою економічного відновлення Денис Шмигаль вважає перевиконання надходжень до державного бюджету: в першому кварталі вони на 16% більші, ніж планувалися. Наповнення бюджету значною мірою залежить від таких податків, як ПДВ, податок на прибуток та на податок на доходи фізичних осіб: коли компанії та звичайні люди заробляють більше, то й бюджетні надходження від цих податків зростають.

Між тим, український прем'єр стверджує, що тренд на відновлення економіки став наслідком антикризової політики уряду (підтримки малого, середнього бізнесу та «частково безробітних»), і що за підсумком другого кварталу зростання стане стабільним.

Подібні оптимістичні прогнози робить і Національний банк України.

«Це передчасні оцінки та окозамилювання» – експерт

Попри запевнення уряду та Нацбанку, що українська економіка починає відновлюватися, експерти звертаються увагу, що базові економічні показники залишаються песимістичними. До прикладу, в першому кварталі ВВП України офіційно впав на 2,2%, у порівнянні з першим кварталом минулого року.

На такі невідповідності вказує у розмові з Радіо Свобода голова Комітету економістів України Андрій Новак. Отже, на його думку, оптимістичні заяви влади є щонайменше передчасними.

Підсумки квітня і травня показують, що падіння триває в ключових галузях

«Незважаючи на заяви Кабміну і НБУ про те, що економіка нібито почала відновлюватися, сухі статистичні дані вказують на протилежне. За підсумками першого кварталу ВВП продовжив падіння (на 2, 2%), і це показує загальний стан економіки. Підсумки квітня і травня показують, що падіння триває в ключових галузях. Єдина позитивна нотка – у травні промисловість додала 1,1 %, але інші галузі – залишаються в «мінусах». Тому заяви урядовців – це передчасні оцінки і замилювання очей», вважає економіст.

Зі свого боку, виконавчий директор «Центру економічної стратегії» Гліб Вишлінський визнає, що українська економіка у будь-якому разі відновиться після кризи, однак ітиметься передовсім про часткову компенсацію того падіння, яке було торік.

«Відновлення економіки в будь-якому разі відбудеться, незалежно від того, хорошою є політика уряду чи поганою, оскільки зараз ми порівнюємо всі показники з найбільш провальним другим кварталом 2020 року (початок пандемії – ред.). Тому цікавіше дивитися на порівняння не «рік до року», а «квартал до кварталу», –пропонує експерт. – У цьому випадку більш-менш стійкого зростання наразі чекати не можна».

Те, на що можна сподіватися – це нерівномірне, нестійке економічне пожвавлення, зумовлене перебігом пандемії та карантинними обмеженнями у світі та в Україні, припускає Гліб Вишлінський.

Він посилається на дослідження «Центру економічної стратегії» «Трекер відновлення української економіки», яке виявило кілька ознак пожвавлення: так, українці стали більше відвідувати робочі місця, активніше користуватися громадським транспортом.

«Наразі ділова активність суттєво підвищилася, і ми побачимо це по показниках травня і червня 2021 року», – прогнозує експерт.

Володимир Дубровський, тим часом, говорить про те, що відносне зростання економіки у 2021 році, ймовірно, буде продиктоване двома чинниками: глибиною падіння попереднього року і надмірним «накачуванням» грошима західних економік для їхньої підтримки в умовах кризи. І це викликає занепокоєння, пояснює Дубровський.

Світова економіка зараз накачана грошима. І вони спричиняють зростання цін на сировинні товари

«Ризик у тому, що світова економіка (передусім розвинені країни) зараз накачана грошима. І вони спричиняють зростання світових цін на сировинні товари. Серед яких – і ті, які Україна експортує.

Я сподівався, що це божевілля невдовзі припинять, але це, імовірно, триватиме до кінця року. Тоді ціни на продукцію українського експорту впадуть – і це загроза для зростання економіки. Зростання за рахунок низької статистичної бази та ринків сировини не буде стабільним», – вважає аналітик CASE-Україна .

Економічне відновлення: коли його відчують прості українці

Деякі напрямки бізнесу в торгівлі та у сфері послуг постраждали від карантинних обмежень чи не найбільше. Так, статистика свідчить, що у пандемійному 2020 році суттєво впала торгівля (за винятком інтернет-магазинів), скоротився виїзний туризм, а приблизно кожна п'ята кав'ярня чи ресторан – закрилися назавжди. Саме ці напрямки бізнесу нині активно відновлюються, визнають експерти. Що ж до звичайних українців (пенсіонерів та найманих працівників, які не втратили роботу), то їхні гаманці не надто вплинуло як посилення карантину (у 2020 році) , так і його послаблення у 2021-му, вважає старший економіст дослідницького центру CASE-Ukraine Володимир Дубровський.

Він згадує про те, що офіційні пенсії та зарплати зростали проти пандемію, і що цей тренд збережеться й надалі.

«Населення мало помітить якісь зміни, оскільки у 2020 році мало місце зростання зарплат і пенсій. Так, від пандемії постраждали певні галузі, але не всі, – визнає аналітик.– Середня зарплата в Україні зросла, а безробіття зростало не так сильно, як могло би. Водночас зростання зарплат, якщо воно не підкріплюватиметься зростанням продуктивності праці, довго тривати не може. Отже, пов'язані з цим проблеми – ще попереду».

Українці отримують зарплати та пенсії у гривні, тож зростання споживчих цін та падіння курсу гривні до долара та євро можуть звести підвищення зарплат нанівець. Між тим, останнім часом гривня посилюється відносно долара, і цю тенденцію додатково посилило відновлення співпраці зі Світовим банком. Він надав Україні 350 мільйонів доларів для подолання наслідків пандемії.

Проте коронокриза залишила багатьох українців взагалі без зарплати.

У першому кварталі Україна мала рекордну кількість безробітних за останні чотири роки: за даними Укрстату, без роботи нині сидять 10,5% від усіх працездатних українців. Втім, в уряді запевняють, що безробіття вже скорочується, і підсумки другого кварталу 2021 року покажуть позитивну динаміку.

Вихід економіки з піке: що сприяє, що – заважає

Український ВВП зростатиме, починаючи з другого кварталу, і він збільшиться за підсумками 2021 року. Із цим погоджується як уряд, так і українські та західні аналітичні центри.

Втім, економісти називають чинники, які можуть як посприяти відновленню української економіки, так і завадити йому. Більшість із них українці можуть відстежувати самостійно.

Сприяють відновленню економіки

(на думку експертів):

Подальше послаблення карантинних обмежень.

Прискорення вакцинації від коронавірусу.

Проведення економічних реформ та поліпшення інвестиційного клімату

Співпраця України з МВФ та з іншими донорами

Вихід із кризи світової економіки

Підвищення цін на світових ринках продовольства, металу та корисних копалин

Зниження цін на світових ринках нафти і газу.

Запуск ринку землі аграрного призначення, а відтак – збільшення інвестицій у сільське господарство.

До того ж, економічне зростання буде більш помітним через те, що 2021 рік порівнюватимуть саме з 2020 роком, коли пандемія призвела до різкого падіння більшості галузей. Економісти називають це «ефектом низької статистичної бази». Якщо ж порівнювати з «нормальним» 2019 роком – то зростання виглядатиме не таким потужним: це визнають і недержавні експерти, і фахівці Нацбанку.

Заважають відновленню економіки

(на думку експертів):

Можливе посилення карантинних обмежень

Гальмування реформ, відсутність верховенства права та страх інвесторів перед Україною

Падіння попиту на зерно, руду і метал у світі

Подорожчання нафти і газу на європейських хабах

Пауза у співпраці з МВФ

Низькі темпи вакцинації в Україні

2020 рік, коли розпочалася пандемія коронавірусу, став кризовим для переважної більшості країн світу, і Україна не була винятком.

2021 рік, на думку міжнародних фінансових організацій, стане роком відновлення.

Так, у доповіді Світового банку «Перспективи світової економіки» за червень 2021 року.

Йдеться, що ВВП України у 2021 році вийде на зростання 3,8%, а у 2022-му та 2023 роках зростатиме по 3,1%.

За даними Світового банку, у 2021 році очікується зростання світової економіки на 5,6% - це найвищий показник темпів відновлення після рецесії за останні 80 років, переважно обумовлений стрімким підйомом економічної активності у кількох великих країнах.